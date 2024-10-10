Kornişon Turşusu İhracatı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kornişon Turşusu İhracatı Artıyor

Kornişon Turşusu İhracatı Artıyor

Türkiye'nin kornişon turşusu ihracatı, 2023'ün 9 ayında %4 artışla 113 milyon dolara ulaştı.

10.10.2024 11:47
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Türkiye'nin kornişon turşusu ihracatı yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 4 artışla 113 milyon 446 bin 235 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2023 Ocak- Eylül döneminde 109 milyon 228 bin dolarlık kornişon turşusu ihraç etti.

Bu yılın aynı döneminde ise ihracat geçen seneye göre yaklaşık yüzde 4 artışla 113 milyon 446 bin 235 dolara çıktı. Bu dönemde kornişon turşusu ihracatında ilk sırada Almanya yer alırken, bu ülkeyi Hollanda ve İngiltere takip etti.

Aynı dönemde Ege Bölgesi'nden 81 milyon 774 bin dolarlık kornişon turşusu ihraç edildi.

İzmir kornişon üretiminde ilk sırada

Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 309 bin ton kornişon (turşuluk salatalık) üretildi.

Önemli tarım merkezlerinden İzmir'de ise 2021 yılında 31 bin 176 ton olan kornişon üretimi, 2023'te 124 bin 651 tona yükseldi. Bu üretim miktarıyla Türkiye'de ilk sırada yer alan İzmir'i, 90 bin tonla Afyonkarahisar ve 36 bin tonla Manisa takip etti.

İzmir'de özellikle Ödemiş ilçesinde eylül ayında başlayan hasat, yoğun şekilde sürüyor. Boylarına göre sınıflandırılan kornişonlarda küçük olanlar üst kalite olarak kabul ediliyor.

Daha sonra elekten geçen kornişonlar turşu için fabrikalara gönderiliyor.

"Bu yıl bir düşüş var"

Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi'nde hasat yapan üreticileri ziyaret eden İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, sanayi ve turizm kenti olarak bilinen İzmir'in aynı zamanda Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Şahin, kentin kornişon üretiminde de ülkenin önemli bölgelerinden olduğunu vurguladı. Turşuluk salatalık üretiminde 2023 yılı itibarıyla İzmir'in Türkiye'de ilk sırada yer aldığını anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

"Neredeyse İzmir'deki üretimin yüzde 77'isi Ödemiş'te gerçekleşiyor. Son üç yıl üzerinden bakacak olursak bir yükseliş trendi var. Üç yıl öncesinde 30 bin tonlardan 120 bin tonlara kadar yükselmiş ama bu yıl iklim sorunları nedeniyle düşüş var. Burada ürünün para edip etmemesi anlamında değil. Yaşamış olduğumuz iklim sıkıntıları, yağışların düşük olması, barajlardaki doluluk oranlarının yeteri seviyede olmayışı üreticiyi biraz daha az su tüketen ürünlere doğru yönlendirdi. İhracatla ilgili bir problemimiz yok."

Üretici Lütfiye Görgülü de yaklaşık 15 yıldır kornişon üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Hasat döneminin sona yaklaştığını anlatan Görgülü, "Köyün büyük bölümü kornişon üretimi yapıyor. Sabah saat 06.30 gibi tarlaya giriyoruz, 2-3'te bitiren de var saat 5'e kadar toplayan da var. Sonra topladığımız ürünler eleklere gidiyor, oradan da fabrikalara satılıyor. Memnunuz, Allah bereket versin, bu sene verim iyi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kornişon Turşusu İhracatı Artıyor - Son Dakika

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