Koroner Baypas Ameliyatı Hayati Önem Taşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Koroner Baypas Ameliyatı Hayati Önem Taşıyor

Prof. Dr. Adnan Celkan, koroner baypasın kalp sağlığı için kritik bir tedavi seçeneği olduğunu vurguladı.

18.10.2024 13:48
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Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Celkan, koroner baypas ameliyatının, kalp sağlığı açısından hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda kalp hastalıkları, özellikle koroner arter hastalığı dünya genelinde büyük bir sağlık sorunu haline geldi. Bu bağlamda, koroner baypas ameliyatı, hayati bir tedavi seçeneği olarak öne çıkıyor.

Kalp kasının yeterli oksijen alabilmesi için, koroner arterlerin sağlıklı bir şekilde kan akışını sürdürmesi büyük önem taşıyor ancak bu damarların daralması veya tıkanması, kalp krizi riskini önemli ölçüde artırıyor. Koroner baypas, bu sorunu çözmek ve kalp sağlığını yeniden kazandırmak için başvurulan etkili bir cerrahi yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Koroner arter hastalığı, kalp damarlarının içinde biriken yağ tabakaları (plak) nedeniyle daralması veya tıkanması sonucu gelişir. Bu durum, kalp kasının yeterli kan ve oksijen almasını engeller ve kalp krizi riskini artırır. Koroner baypas ameliyatı, tıkanmış veya daralmış arterlerin etrafında yeni bir yol açarak kan akışını yeniden sağlamak amacıyla yapılan bir cerrahi müdahale olarak öne çıkıyor.

Ameliyat öncesinde hastanın detaylı bir muayenesi yapılır. Kan testleri, EKG ve anjiyografi gibi tetkikler, hastanın mevcut durumu hakkında önemli bilgiler sunar. Ameliyat, genel anestezi altında gerçekleştirilir, böylece hasta işlem sırasında herhangi bir acı hissetmez. Cerrah, göğüs kemiğini açarak kalbe ulaşır. Tıkanan damarların yerine, genellikle bacak ya da göğüs bölgesinden alınan sağlıklı damarlar (greft) yerleştirilir. Bu greftler, kanın tıkanmış arterleri baypas ederek kalp kasına ulaşmasını sağlar.

Ameliyat sonrası, göğüs kemiği kapatılır ve dikişler atılır. Hastalar genellikle birkaç gün hastanede kalır, iyileşme süreci ise birkaç hafta sürebilir. Fiziksel aktivite, hastanın genel durumuna göre yavaşça artırılmalıdır. Ayrıca, doktorun önerilerine dikkat etmek ve gerekli rehabilitasyon programlarına katılmak, iyileşme sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için son derece önemlidir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Adnan Celkan, koroner baypas ameliyatının, kalp sağlığı açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Celkan, "Tıkanmış damarların baypas edilmesi, hastaların yaşam kalitesini artırabilir ve kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltabilir. Düzenli sağlık kontrolleri, sağlıklı beslenme ve egzersiz, kalp hastalıkları riskini azaltmanın en etkili yollarıdır. Kalp sağlığınızı korumak için bu önlemleri hayatınıza entegre etmek, sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Ameliyat, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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