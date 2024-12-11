KOSGEB'in üçüncü dönem başvuruları başladı - Son Dakika
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Ekonomi

KOSGEB'in üçüncü dönem başvuruları başladı

Diyarbakır Bilişim Teknoloji Sistemleri Eğitim Danışmanlık olarak, KOSGEB'in 2024 yılı Girişimci Destek Programı hakkında duyuruda bulundu Eğitim Uzmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Çağlayan, girişimcilere 3. dönem başvurularını değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

11.12.2024 13:11
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Diyarbakır Bilişim Teknoloji Sistemleri Eğitim Danışmanlık olarak, KOSGEB'in 2024 yılı Girişimci Destek Programı hakkında duyuruda bulundu Eğitim Uzmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Çağlayan, girişimcilere 3. dönem başvurularını değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

KOSGEB'in 2024 yılı Girişimci Destek Programı başvuruları start aldı. Çağlayanlar Danışmanlık Eğitim Uzmanı Kadir Çağlayan, iş geliştirme desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlandığını söyledi. Çağlayan, "Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor. KOSGEB, personel maaşları, makine-teçhizat alımı, yazılım giderleri ve hizmet alımları gibi kalemlerde destek sağlıyor. İmalat, yazılım, telekomünikasyon ve bilimsel araştırma gibi sektörler öne çıkıyor. KOSGEB Girişimci Destek Programı'nın 1. ve 2. dönemlerinde 1 milyar 481 milyon TL destek sağlandı. 3. dönem başvuruları ise 1 Aralık'ta başladı ve 31 Aralık 2024'e kadar devam edecek" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi KOSGEB'in üçüncü dönem başvuruları başladı - Son Dakika

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