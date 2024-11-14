Köyceğiz'de Zeytin Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Köyceğiz'de Zeytin Hasadı Başladı

Köyceğiz\'de Zeytin Hasadı Başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde zeytin hasadına kuraklık nedeniyle geç başlanırken, fabrikalar yarı kapasiteyle çalışıyor.

14.11.2024 14:45
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yağlık ve sofralık zeytin hasadına başlanmasıyla birlikte zeytinyağı fabrikalarındaki mesai de başladı.

Türkiye'de zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı noktalardan biri olan Köyceğiz'de yağlık ve sofralık zeytin hasadına kuraklık nedeniyle geçen yıllara göre daha geç başlanmasıyla birlikte zeytinyağı fabrikaları yüzde elli kapasiteyle çalışmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler, İlçe merkezinde ve Zeytinalanı Mahallesi'nde bulunan fabrikalarda zeytinyağı yapılıyor. Bu yıl zeytin rekoltesinin düşük olduğunu belirten Köyceğiz Karaçam Mahallesi zeytin üreticilerinden Ümmet Kaplan; "Geçen yıl bin 500 kilogram zeytin topladığım bahçeden bu yıl 500 kilo zeytin topladım. Verim düşüklüğünün kuraklıktan meydana geldiğini düşünüyorum" dedi.

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan zeytinde hasadın yeni başladığını söyleyen Zeytinyağı Fabrikası işletme Müdürü Yüksel Turan ise "Hasadın devam ettiği ilçemizde zeytinyağı fabrikamızda, çiftçiler yağmuru bekledikleri için tam olarak hasada başlamadı, bu nedenle yarı kapasite olarak haftanın üç günü Salı, Cuma ve Pazar olarak zeytin sıkımı çalışmaları yapılmaktadır. Zeytinyağı fabrikamızda, en son sistem, çift motorlu, yeni nesil makinalarımızla soğuk ve sıcak sıkım zeytinyağı kontinü olarak yapılmaktadır. Zeytin bu sistemde, sırası ile temizleme, kırma, yoğurma ve yağının ayrıştırılması işlemlerinden el değmeden geçmektedir. Zeytin üreticileri zeytinyağı fiyatlarının tatmin edici bir oranda olmasını beklemektedir" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Köyceğiz'de Zeytin Hasadı Başladı - Son Dakika

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