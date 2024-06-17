Kozan'da Dut Pekmezi Üretimi Şifa Arayışıyla Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kozan'da Dut Pekmezi Üretimi Şifa Arayışıyla Başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde Kurban Bayramı ile birlikte köylülerin odun ateşinde şifa için ürettikleri dutun pekmez yolculuğu başladı. Kozan'da bin rakımlı Münük Mahallesi'nde dut ağaçlarında hasada başlayan Gök ailesi odun ateşinde aşırı sıcaklara aldırmadan dutları kazanlarda kaynatarak pekmez hazırlığına başladı. Siyah ve beyaz duttan ürettikleri pekmezi kışın şifa için tüketen köylüler fazla olan pekmezi de satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Bağışıklık ve karaciğer için şifa deposu olan dut pekmezini sıcaklara aldırmadan şifa için yaptıklarını aktaran Ali Gök, 'Sabah ezanı sonrası dut hasadı yaparız. Ardından odun ateşini yakarak kazanlarda saatlerce karıştırırız. Burada önce süzeriz ardından pekmez olması için 5-6 saat boyunca kaynar. Karaciğer ve bağışıklık için bizler için ilaç olarak tüketiriz. Fazlasını satarız. Köyde kullanımı çoktur. Kilosunu 200 TL'den satıyoruz' dedi. Aile üyeleri pekmezin zorlu ve meşakkatli bir yapımı olduğunu kaydederek kışın şifa için tükettiklerini kaydetti.

17.06.2024 09:36
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Adana'nın Kozan ilçesinde Kurban Bayramı ile birlikte köylülerin odun ateşinde şifa için ürettikleri dutun pekmez yolculuğu başladı.

Kozan'da bin rakımlı Münük Mahallesi'nde dut ağaçlarında hasada başlayan Gök ailesi odun ateşinde aşırı sıcaklara aldırmadan dutları kazanlarda kaynatarak pekmez hazırlığına başladı. Siyah ve beyaz duttan ürettikleri pekmezi kışın şifa için tüketen köylüler fazla olan pekmezi de satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Bağışıklık ve karaciğer için şifa deposu olan dut pekmezini sıcaklara aldırmadan şifa için yaptıklarını aktaran Ali Gök, "Sabah ezanı sonrası dut hasadı yaparız. Ardından odun ateşini yakarak kazanlarda saatlerce karıştırırız. Burada önce süzeriz ardından pekmez olması için 5-6 saat boyunca kaynar. Karaciğer ve bağışıklık için bizler için ilaç olarak tüketiriz. Fazlasını satarız. Köyde kullanımı çoktur. Kilosunu 200 TL'den satıyoruz" dedi.

Aile üyeleri pekmezin zorlu ve meşakkatli bir yapımı olduğunu kaydederek kışın şifa için tükettiklerini kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kozan'da Dut Pekmezi Üretimi Şifa Arayışıyla Başladı - Son Dakika

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