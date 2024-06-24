Kozan'da Üretilen Limon Dondurması Coğrafi İşaret Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kozan'da Üretilen Limon Dondurması Coğrafi İşaret Bekliyor

Kozan\'da Üretilen Limon Dondurması Coğrafi İşaret Bekliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde üretilen ve lezzeti ile yoğun talep gören sütsüz hazırlanan Limon dondurması bölgeye özgü lezzet ile coğrafi işaret bekliyor. Üretici Neşet Yavuz, limon dondurmasının süt kullanılmadan yapıldığını ifade ederek, coğrafi işaretin tescillenmesini talep etti.

24.06.2024 11:10
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Adana'nın Kozan ilçesinde üretilen ve lezzeti ile yoğun talep gören sütsüz hazırlanan Limon dondurması bölgeye özgü lezzet ile coğrafi işaret bekliyor.

Kozan'da dikenli limon, salep ile üretilen Limon dondurması aşırı sıcaklarla birlikte yoğun talep görüyor. Günlük 1 ton üretim yapan Neşet Yavuz, bölgeye özgü lezzetin coğrafi işaret ile tescillenmesini talep etti. Yavuz, limon dondurmasının süt kullanılmadan yapıldığını ifade etti.

Üretici Neşet Yavuz, "Limon dondurması üretimi yapıyoruz ve bölgemizde üretilen limon dışında Saimbeyli Kirazı, Bucak Çileği, Feke'de üretilen lavantanın dondurmasını yaptık. Bir bardak limon dondurmasının serinletici etkisi var. Talep yoğun ve günlük 800 kilogramdan 1 ton üzerinde üretim yapıyoruz. Kadirli, Adana merkez ve Mersin Anamur'a dondurma gönderiyoruz. Daha önce 3 kez başvuru yaptık coğrafi işaret bekliyoruz. Sadece dikenli limondan üretim yapılan sütsüz hazırlanan bir dondurma" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kozan'da Üretilen Limon Dondurması Coğrafi İşaret Bekliyor - Son Dakika

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