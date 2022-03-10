Kozan'ın yöresel ürünlerine ilgi - Son Dakika
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Kozan'ın yöresel ürünlerine ilgi

10.03.2022 15:22
Kozan'ın yöresel ürünlerine ilgi

Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde e satış yöntemiyle de tüketiciye ulaştırılan yöresel ürünler, Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor.

Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde e satış yöntemiyle de tüketiciye ulaştırılan yöresel ürünler, Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor.

Kozan Belediyesi İşletme İştirakler Müdürü Burak Kamalı, kadınların el emeğiyle yaptığı ürünleri İstanbul Emitt Fuarında sergilediklerini hatırlatarak, "Ürünlerimiz çok ilgi görmüştü ürünlerimizi gören Adana TURSAB yapacağı toplantıda bizden ürün satın almak istediler. Bizde onlar için hazırlayıp gönderiyoruz" dedi.

Yöresel ürünlerin dolum ve paketlemesinin yapıldığı sosyal yaşam merkezinde hediye sepetlerini Roman ve Edelerin ürettiğini belirten Kamalı, "Bu kardeşlerimizin üretmiş olduğu el emeği göz nuru unutulmaya yüz tutmuş kamış sepetlerle ürünleri hediyelik paket yapıyoruz. Onlara bu anlamda destek olmuş oluyoruz. Bu işe başladığımız günden bu yana 2 binin üzerinde sepet satın aldık. Yöresel ürünlerimizi bu sepetlerle kargolayıp gönderiyoruz. Yöresel ürünlerimize yoğun ilgi devam ediyor" dedi. - ADANA

Kozan'ın yöresel ürünlerine ilgi

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Kozan Belediyesi, İstanbul, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kozan'ın yöresel ürünlerine ilgi - Son Dakika


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