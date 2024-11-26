KPDK Toplantısında Sağlık Çalışanlarının Talepleri

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, 2024 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ile Bakanlık bürokratları katıldı. Kamu görevlilerinin taleplerinin konuşulduğu toplantıda, Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini ileterek, önerilerini sıraladı.

Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması gerektiğini belirten Doğan, kamu çalışanlarına enflasyon farkının yanı sıra refah payı da verilmesi gerektiğini söyledi. Doğan, refah payının alım gücünü korumanın güvencesi olduğunu söyledi.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının düzenli aralıklarla yapılması gerektiğini belirten Doğan, üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına muvafakat şartı aranmaksızın yer değişikliği hakkı verilmesi gerektiğini kaydetti.

Doğan, ayrıca Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan 3+1'li sağlık çalışanlarına yer değişikliği hakkı verilmesi gerektiğinin de altını çizdi. - ANKARA