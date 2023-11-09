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Kredi kartı borçlarında rekor artış! Her 100 kişiden 12'si yasal takipte - Son Dakika

Kredi kartı borçlarında rekor artış! Her 100 kişiden 12'si yasal takipte

09.11.2023 15:11  - Güncelleme: 15:17

Türkiye'de kredi kartı harcamaları rekor düzeyde artış gösterdi. 2023'ün ilk 10 ayında kredi kartı borçları yüzde 119 artışla 991 milyar liraya çıktı. Her 100 kişiden 12'si borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştü.

Son dönemde artan geçim sıkıntısı şikayetleri sonrası kredi kartı harcamaları rekor düzeyde arttı.

Seçimin ardından ekonomi yönetimi değişmesiyle haziran ayından itibaren faiz artırılmaya başlandı. Politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 35'e yükseltilmesine rağmen tüketim talebi düşmedi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, ocak-ekim döneminde kredi kartı borç rakamı yüzde 119 artışla 991 milyar liraya yükseldi. Aralık 2022'de bu tutar 452 milyar lira civarındaydı.

100 KİŞİDEN 12'Sİ BORCUNU ÖDEYEMEDİ

Aynı dönemde borç ödememe oranı yüzde 11,7'ye yükseldi. Her 100 kişiden 12'si borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştü. Bir önceki yıl bu oran yüzde 7,4 civarındaydı.

KREDİ KULLANIMINDA SINIRLI ARTIŞ

Kredi kartının aksine kredi kullanımı daha sınırlı yükseldi. Yılın ilk 10 ayında tüketici kredileri yüzde 34 arttı. İhtiyaç kredisindeki artış yüzde 37, konut kredilerindeki artış yüzde 23 seviyesinde.

EN FAZLA ARTIŞ TAŞIT KREDİLERİNDE

Taşıt kredileri ise yüzde 78 ile en hızlı artış gösteren kredi çeşidi oldu. Tüketici kredilerinin toplam borç bakiyesi 1 trilyon 457 milyar lira. Buna kredi kartındaki borcu da ekleyince rakam 2 trilyon 449 milyar lirayı buluyor. Toplam borç rakamı Aralık 2022'de 1 trilyon 537 milyar liraydı. Aralık 2019'da ise 484 milyar lira düzeyindeydi..

Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kredi kartı borçlarında rekor artış! Her 100 kişiden 12'si yasal takipte - Son Dakika
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