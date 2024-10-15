Kredi Kartı Üzerinden Kaynak Sağlamaya Yasa Teklifi

Ekonomi

AK Parti Milletvekilleri tarafından hazırlanan ve limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başladı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında başlayan komisyonda, kanun teklifini AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy sundu.

Altınsoy komisyonda yaptığı konuşmada; TBMM'ye sundukları 12 maddeden oluşan 'Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni AK Parti Grubu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve teklifte imzası bulunan diğer 121 milletvekiliyle birlikte hazırladıklarını dile getirdi.

Altınsoy, Türkiye'nin bulunduğu bölgede ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir süreçten geçmekteyiz. Bölgesel çatışmalar, terörizm, hibrit harekat ve vekalet savaşları yaygınlaşmakta; düzensiz göç ve mülteci sorunu, yabancı karşıtlığı, ayrıca iklim değişikliği, gıda krizi, salgın hastalıklar ise ortamı daha karmaşık bir hale getirmektedir. Ülkemizin jeopolitik konumu, bölgesinde ve dünyadaki önemini daha da artırırken risk ve tehditleri de beraberinde getirmektedir. Böylesine hassas ve kritik bir coğrafyada var olabilmek, her alanda hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek, aynı zamanda dünya barış ve istikrarına katkı sunabilmek için en başta askeri açıdan güçlü olmak zorundayız. Bu kapsamda savunma sanayiimizin gelişimi ve güçlenmesi, bir ihtiyaçtan ziyade zaruret haline gelmiş durumdadır" açıklamasında bulundu.

"Türk savunma sanayiinin, hem yerli ve milli savunma sanayiinin sürdürülebilirliği için yeni kaynak ihtiyacı bulunmaktadır"

Altınsoy, Türk savunma sanayiinin durmadan gelişmeye devam etmesi gerektiğini dile getirerek, "Türk savunma sanayiinin, hem yerli ve milli savunma sanayiimizin sürdürülebilirliğinin ve projelerimizin artarak devamı için hem de uluslararası rekabet gücünün artırılması için ihtiyaç duyduğu kaynağın temin edilmesi amacıyla yeni kaynak ihtiyacı bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan kaynağın kalıcı gelir unsurları ile sağlanması amacıyla hazırladığımız ve komisyonumuza sunduğumuz Kanun Teklifimiz ile 3238 sayılı Kanun ile bazı kanunlarda düzenlemeler yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Komisyon, komisyon üyesi muhalefet milletvekillerinin konuşmasıyla devam etti. - ANKARA