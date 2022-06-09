Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus doğal gazı için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatların durdurulduğunu açıkladı - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus doğal gazı için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatların durdurulduğunu açıkladı

09.06.2022 16:24

Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası Rusya lideri Putin, doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçtiklerini açıklamıştı. Bu uygulamaya tabi olmayan ülkelerin gaz akışının kesileceğini söyleyen Putin, bugün harekete geçti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus doğal gazı için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatların durdurulduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu. Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sistemde, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmaları, ardından söz konusu fonların Moskova Borsası'nda rubleye çevrilmesi öngörülmüştü.

PUTİN TEHDİT ETMİŞTİ

Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.

"SEVKİYATLAR DURDURULDU"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus doğal gazının sevkiyatına yönelik yeni rubleyle ödeme sisteminin uygulamaya geçtiğini anımsattı. Söz konusu sistemi reddeden ülkelere doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu belirten Peskov, "Doğal gazı için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatlar durduruldu. Daha fazla kesinti yapılmayacak. Sistem ayarlandı ve çalışıyor. Gazı alanlar, Rusya Devlet Başkanı'nın ilgili kararnamesinde belirtilen yeni sisteme göre çalışıyorlar." dedi.

Rus enerji şirketi Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Kremlin, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus doğal gazı için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatların durdurulduğunu açıkladı - Son Dakika

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