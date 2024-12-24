Kripto Parada Türkiye'nin Geleceği Umut Veriyor

Ekonomi

Kripto para borsalarının temsilcileri, bu yıl yürürlüğe giren düzenlemelerle Türkiye'de kripto para ekosisteminin daha güvenilir hale geldiğini, 2025 yılında adaptasyonun artmasını beklediklerini ifade etti.

2024 kripto para piyasası için hareketli bir yıl olurken, yıl içerisinde en yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin fiyat rekorunu 100 bin doların üzerine taşıdı.

Türkiye'de de sektör açısından ilk yasal çerçevenin oluşturulması alana dair geçen yılın önemli gelişmeleri arasında yer aldı.

Tüm bu gelişmelerle Türkiye'de kripto para birimlerine yönelik ilgi yeniden arttı.

"Rekabet ortamı yaratmasını umuyoruz"

BtcTurk Kripto Üst Yöneticisi (CEO) Salim Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024'te spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının sektörde devrim niteliğinde bir gelişme olduğunu söyledi.

ABD'de gelen onayla Bitcoin'e yatırım yapmaktan çekinen pek çok yeni yatırımcının piyasaya giriş yaptığını kaydeden Karaman, bitcoinin bu denli güçlü bir büyüme sürecine girmesinin kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

Karaman, yıl içerisinde kullanıcı sayıları ve işlem hacimlerinde kayda değer bir büyüme yakaladıklarını belirterek, 2025 yılında da yatırımlarını artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'de oluşturulan yasal çerçevenin genel hatlarıyla sektörün geleceği için umut vadeden bir temel oluşturduğunu vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"İkincil düzenlemeler netleşmediği için bu konuda kesin bir değerlendirme yapmak için erken olsa da mevcut çerçeve ve yasa yapıcıların olumlu yaklaşımları dikkati çekiyor. İkincil düzenlemelerin, sektörün 7/24 esasına dayalı dinamik yapısını baz alarak global standartlarda bir rekabet ortamı yaratmasını umuyoruz."

Karaman, 2025'te hem bireylerin hem de kurumların bitcoin ve kripto para ekosistemine olan adaptasyonlarının hızlı bir şekilde artacağını öngördüklerini dile getirerek, "2024'te spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla kurumsal ilgi artarken, tokenizasyon projelerinin farklı sektörlere yayılması bu alandaki dijitalleşmeyi hızlandırdı. Bu süreçte, regülasyonların da güçlenmesiyle birlikte kullanıcı güveninin artmasını ve sektörde daha sağlıklı bir rekabet ortamının oluşmasını umuyoruz." dedi.???????

"Düzenlemeler piyasaya duyulan güveni artırdı"

Bybit Türkiye Ülke Müdürü Kutluhan Akçın da 2024'te Bitcoin'in tüm zamanların rekorunu kırmasıyla kripto para piyasasının hareketlendiğini belirtti.

Yükselişin ve Türk yatırımcısının kripto paralara olan ilgisinin yıl boyunca kendileri adına piyasayı canlı tuttuğunu söyleyen Akçın, Türkiye'de yasal belirsizliklerin giderilmesinin hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için daha güvenli bir ortam sağladığını ifade etti.

Akçın, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları" listesinin sektördeki oyuncular için bir standart oluşturduğunu, kullanıcıların yasal ve güvenilir platformları tercih etmesini sağladığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kripto piyasasına ilginin yüksek olduğu ülkemizde, yatırımcıların haklarını koruma altına alan düzenlemeler, piyasaya duyulan güveni artırarak Türkiye'yi bölgesel bir kripto merkezi olma yolunda güçlendirdi. Bu durum, sektöre olan güvenin artmasına ve daha geniş bir kullanıcı kitlesinin kripto para birimlerine ilgi göstermesinin önünü açtı."

"Yeni düzenlemeler, sektörün uzun vadeli büyümesine katkı sağlıyor"

CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu da 2024'te küresel ölçekte artan düzenleyici çabalar ve spot Bitcoin ile Ethereum ETF'lerinin onaylanmasının piyasalarda olumlu bir ivme yarattığını söyledi.

Söz konusu küresel gelişmelerin borsaların işlem hacimlerini ve müşteri tabanlarını genişlettiğine dikkati çeken Eşelioğlu, kendilerinin de gelişmelere adapte olduklarını vurguladı.

Eşelioğlu, Türkiye'de kripto paralara yönelik yasal çerçevenin oluşturulması, ekosistemi daha düzenli ve güvenilir bir yapıya kavuşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"SPK'nin açıklamaları ve vergilendirme ile ilgili net düzenlemeler, piyasa yapısını daha sağlam temellere oturttu. Yakın zamanda SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de kripto paralara ilişkin ikincil düzenlemelerin çok yakında hayata geçirileceğini belirtti. Bu gelişme, Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerinin daha sıkı bir yasal çerçeveye oturtulacağını göstermektedir. Yeni düzenlemeler, kullanıcı varlıklarının daha etkin korunmasını mümkün kılmakta ve sektörün uzun vadeli büyümesine katkı sağlamaktadır."

"2024 yılı 'benimsenme yılı' oldu"

OKX Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, 2024 yılında geleneksel finansın merkezindeki oyuncuların, hem müşteri taleplerine cevap vermek hem de blok zincir teknolojisinin getirdiği yenilikleri iş modellerine dahil etmek amacıyla yıl içerisinde sektöre giriş yaptığını söyledi.

ABD'deki bitcoin ETF onayının yüksek gelir grubuna mensup yatırımcılardan emeklilik fonlarına ve şirket hazinelerine uzanan bir ilgiyi de beraberinde getirdiğini vurgulayan Çamır, "2024 yılını kripto para perspektifinden tek bir ifadeyle tanımlayacak olsam 'benimsenme yılı' ifadesini kullanırdım." diye konuştu.

Çamır, küresel kripto benimsenme raporlarında Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en büyük kripto pazarı olarak öne çıktığını belirterek, uygulamalarını duyurdukları 27 Şubat'tan bugüne 90 milyar lira işlem hacmi görüldüğünü belirtti.

Yasal çerçevenin oluşturulmasının hem yerel hem de küresel ölçekte ekosisteme olumlu etki sağlayacağını dile getiren Çamır, şunları kaydetti:

"Bu çerçevenin şu üç temel alanda önemli bir fark yaratacağını düşünüyorum: Kripto ekosistemine güvenin artması, kurumsal yatırımların önünün açılması, ülkemizin küresel rekabet gücünün artması. Düzenlemeler, daha fazla bireysel ve kurumsal yatırımcının kriptoya yönelmesini destekliyor."