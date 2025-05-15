Kula'nın Jeotermal Serasından Avrupa'ya 500 ton domates ihracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kula'nın Jeotermal Serasından Avrupa'ya 500 ton domates ihracatı

Kula'nın Jeotermal Serasından Avrupa'ya 500 ton domates ihracatı Manisa'nın Kula ilçesinde 18 ay önce kurulan jeotermal serada bu yılın ilk 5 ayında 500 ton domates üretildiği ve büyük bölümünün Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildiği öğrenildi.

15.05.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kula'nın Jeotermal Serasından Avrupa'ya 500 ton domates ihracatı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde 18 ay önce kurulan jeotermal serada bu yılın ilk 5 ayında 500 ton domates üretildiği ve büyük bölümünün Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildiği öğrenildi.

Şehitlioğlu Mahallesi yakınlarında sıcak su kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi iş birliğiyle 95 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projede, ikinci üretim sezonu devam ediyor. Türkiye'de belediye sera işletmeleri arasında örnek projelerden olan tesiste, 50 bin metrekare alanda üretim yapılıyor. Bölgedeki çiftçilere seracılık ve termal kaynakların kullanımı konusunda örnek olan ve ilçe ekonomisine katkı sunan serada 45'i kadın 58 kişi istihdam ediliyor. Topraksız tarımın yapıldığı alan jeotermal suyla ısıtılıyor. Sera içinde çevrilen su, daha sonra tekrar yer altına deşarj ediliyor.

Geçen yılki ilk üretim sezonunda 1300 ton domatesin yetiştirildiği jeotermal serada bu yılın ilk 5 ayında 500 ton domates yetiştirilip, çoğunluğu AB ülkeleri olmak üzere ihraç edildi.

"Kadınlarımızın emeğiyle büyüyen bir proje"

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, seranın hem ekonomik hem de sosyal yönden ilçe hayatına değer kattığını belirterek, "Bu yıl 500 tonun biraz üzerinde domates üretildi. Fazla kalan ürünleri ilçemizde vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Seramızda kadın istihdamı artıyor, üretimimiz ise 'Kula Agro' markasıyla Avrupa pazarına ulaşıyor. Bu başarıyla ilçemize hem ekonomik katkı sağlıyoruz hem de halkımıza daha fazla hizmet etme imkanı buluyoruz." dedi.

Hedef: Sezon sonunda 1750 ton

Serada görev yapan ziraat yüksek mühendisi Kadir Polat ise ocak ayında başlayan hasadın verimli geçtiğini ifade ederek, "Hiçbir kimyasal ve pestisit kullanılmadan üretim yapıyoruz. Şu ana kadar 500 ton ihracat gerçekleştirdik. Sezon sonunda 1750 ton domates elde etmeyi hedefliyoruz," diye konuştu.

Tesiste çalışan Fadime Erçin de seranın hayatına kattığı değeri şu sözlerle anlattı: "Üç çocuğum var, hepsi okuyor. Burada çalışarak hem eşime hem çocuklarımın eğitimine destek oluyorum. Kendi ayaklarım üzerinde durmak, iş kadını olmak bana gurur veriyor."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Avrupa Birliği, İhracat, Ekonomi, Manisa, Tarım, Kula, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kula'nın Jeotermal Serasından Avrupa'ya 500 ton domates ihracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam

16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:09
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
22:37
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
22:21
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
22:14
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti
Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 16:41:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kula'nın Jeotermal Serasından Avrupa'ya 500 ton domates ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.