Kumluca'da eski pazar yerinin yıkımı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kumluca'da eski pazar yerinin yıkımı başladı

Kumluca\'da eski pazar yerinin yıkımı başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel afeti sonrasında Gavur Deresi üzerine kurulu olan eski pazar yerinin yıkımı başladı. Pazar esnafı yeni halk pazarına taşınmıştı.

22.07.2024 15:58  Güncelleme: 16:00
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde aşırı sağanak yağmur neticesinde 12 Aralık 2022 tarihinde yaşanan sel afetinden sonra ilçeye gelen dönemin İçişleri, Tarım Orman ve Turizm Bakanları tarafından Gavur Deresi'nin üzerine kurulu olması ve yaşanacak sel afetine sebep olacağı gerekçesi ile yıkılmasına karar verilen eski pazar yerinde yıkım işlemleri başladı.

Eski Kapalı Halk Pazarı'na gelen belediye ekipleri tarafından önce "Dikkat çatı söküm çalışmaları yapıldığından can ve mal güvenliği için çalışma alanına girilmesi ve araç park edilmesi yasaktır" pankartları asıldı.

Pazar esnafının 2023 yılı içinde Kumluca Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Narenciye Mahallesi'ne yapılan 2 katlı kapalı halk pazarına taşınması dolayısı ile eski kapalı halk pazarı yaklaşık 6 aydan beri otopark olarak kullanılıyordu. Eski halk pazarı 2001 yılında hizmete açılmış 2006 yılında da uzay çatı ile kapatılmıştı. 280 metre uzunluğunda 22 metre genişliğinde yaklaşık 6 bin metre kareden oluşan eski kapalı halk pazarı yaklaşık 320 pazar esnafına ev sahipliği yapıyordu.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi bazı pazar esnafı yeni halk pazarına taşınmak istememiş, eski halk pazarının yıkımına karşı çıkmıştı.

31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri'nden sonra İlçe Kaymakamı Tekin Erdemir başkanlığında yapılan toplantılar sonucunda ikna edilen esnafın yeni halk pazarına geçmeleri sağlanmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kumluca'da eski pazar yerinin yıkımı başladı - Son Dakika

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