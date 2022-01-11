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'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek - Son Dakika

'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek

11.01.2022 08:06

Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre şirket ve kurumlar da artık döviz ve altın hesaplarını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler ayrıca 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.

Merkez Bankası'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik yapıldı.

6 AY VEYA 1 YIL VADELİ TL MEVDUAT

Şirket ve kurumlar da artık döviz hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şirket ve kurumlar da artık döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek

ALTIN HESAPLARI DA DESTEK KAPSAMINA ALINDI

Tebliğ ile gerçek kişilerin yanı sıra şirket ve kurumlar da döviz ve altın hesaplarını Türk lirası mevduat hesaplarına dönüştürülmesi uygulamalarına dahil edildi.

Şirket ve kurumların 31 Aralık 2021 tarihindeki döviz hesapları ile 28 Aralık 2021 tarihindeki altın hesapları destek kapsamına alındı. Tebliğ ile her iki uygulamaya ilişkin vade sayılarında da değişime gidildi. Gerçek kişiler 3-6 ay veya 1 yıl vadeli hesap, şirket veya kurumlar ise 6 ay ya da 1 yıl vadeli hesap açabilecek.

TL MEVDUATA DÖNÜŞTÜRENE DESTEK

Tebliğlerin amaçlarının, yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz tevdiat hesapları ile altın cinsinden mevduat hesaplarının ve döviz ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarının Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtildi.

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geri dönüşüm, Türk Lirası, Gazete, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek - Son Dakika
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