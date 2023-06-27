Kur korumalı mevduatta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kur korumalı mevduatta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı

27.06.2023 18:28

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduatlardaki stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Sözlerine sürdüren Şimşek, "Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.

Kur Korumalı Mevduat'ta vatandaşlar için stopaj avantajının yıl sonuna kadar sürdürülmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmaları tamamlandı.

"YIL SONUNA KADAR UZATIYORUZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduatlar için stopaj desteğinin devam edeceğini belirtti. Paylaşımında Şimşek "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.

Kur korumalı mevduatta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzaltıldı

VERGİSEL AVANTAJLAR DEVAM ETTİRİLECEK

Söz konusu karar ile tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını TL cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek ve TL'nin değerinin korunmasını özendirmek amacıyla KKM ve katılım hesaplarına sağlanan vergisel avantajlar devam ettirilecek.

TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi, geçen hafta 8.5 milyar dolarla en büyük haftalık artışını yaptı Son Dakika: Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi, geçen hafta 8.5 milyar dolarla en büyük haftalık artışını yaptı

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kur korumalı mevduatta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:39 Pendikspor, Emre Taşdemir ve Welinton'u transfer etti
18:35 Pendikspor, dur durak bilmiyor! Süper Lig devlerinden birer birer futbolcu alıyorlar
18:14 Kur korumalı mevduatta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı
18:10 Kur korumalı mevduatta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı
18:09 İtalya'da Futbolcuların 88 Numaralı Forma Giymesi Yasaklandı
18:05 İtalya'da bundan sonra 88 numaralı forma giyilemeyecek! Nedeni çok eskiye dayanıyor
17:35 Son Dakika: Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi, geçen hafta 8.5 milyar dolarla en büyük haftalık artışını yaptı
17:30 Son Dakika! Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi, geçen hafta 8.5 milyar dolarla en büyük haftalık artışını yaptı
17:17 Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi
17:13 Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki: Bu yanlıştan derhal dönün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2023 18:51:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kur korumalı mevduatta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement