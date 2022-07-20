Kurban Bayramı haftasında yapılan harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre üç kat arttı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama sepet tutarındaki artış yüzde 105 olurken, en çok satış yapılan sektör yüzde 595 artışla ev eşyaları oldu. Geçen yılla kıyaslandığında en çok harcama yapılan iller arasına İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara'dan sonra Denizli de girdi.

Lisanslı bir ödeme kuruluşu olan PayTR, Kurban Bayramı haftasına yönelik harcama verilerini açıkladı. 1-13 Temmuz 2022 tarihleri arasını kapsayan verilere göre; önceki yıla kıyasla online alışverişlerde işlem hacminde yüzde 146, işlem adedinde yüzde 20 artış görüldü. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama sepet tutarındaki artış ise yüzde 105 olarak gerçekleşti. Ortalama sepet tutarı 366 TL oldu.

EV EŞYALARINDA REKOR ARTIŞ

En çok satış gerçekleşen ilk 5 sektör geçen yıla göre yüzde 595 artışla ev eşyaları, yüzde 219 artışla gıda, yüzde 169 artışla dijital oyunlar, yüzde 135 artışla aksesuar ve giyim mağazaları, yüzde 93 artışla kozmetik oldu. İşlem adedi bazında en çok satış gerçekleşen ilk beş kategori ise yüzde 69 artışla kadın hazır giyim, yüzde 44 artışla ev eşyaları, yüzde 37 artışla aksesuar ve giyim, yüzde 31 artışla reklamcılık hizmetleri, yüzde 22 artışla dijital oyunlar oldu.

KREDİ KARTI KULLANIMINDA YÜZDE 161 ARTTI

Kurban Bayramı haftasında alışverişlerin yüzde 66'sı erkek, yüzde 34'ü ise kadın tüketiciler tarafından yapılırken; alışverişlerde cihaz tercihi ise yüzde 76 oranında mobil ve yüzde 24 oranında ise desktop oldu.

Alışverişlerin yüzde 67'si kredi kartı, yüzde 21'i ise Debit (sanal kart) kartla yapıldı. Geri kalan yüzde 12'lik kısım ise mobilPOS, linkle ödeme gibi alternatif ödeme kanallarından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla işlem hacmi bakımından kredi kartı kullanımında yüzde 161, işlem adedi bakımından kredi kartı kullanımında ise yüzde 22 artış gerçekleşti. Kredi kartıyla yapılan işlemlerin ortalama sepet tutarındaki artışı yüzde 115 olurken, ortalama sepet tutarı 503 TL oldu.

DENİZLİ İLK BEŞE GİRDİ

Geçen yılla kıyaslandığında en çok harcama yapılan ilk dört il İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara olurken, bu yıl listeye Denizli girerek beşinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl beşinci sırada olan Antalya ise sıralamaya giremedi.

"BİR YILDAKİ FİYAT ARTIŞI LİSTELERE YANSIDI"

Rakamları değerlendiren PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, "Bu yıl Kurban Bayramı'nda yine büyük artışlar gözlemlediğimiz sektörler oldu. Ev eşyaları sektöründeki işlem hacminde geçtiğimiz yıla göre yaklaşık altı kat bir artış yaşandı. Ancak ev eşyaları, kozmetik ve gıda sektörleri gibi bazı sektörlerin işlem hacmine göre yapılan sıralamada yer alırken, işlem adedine göre yapılan sıralamada yer almadığını gördük" dedi.