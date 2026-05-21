Kurban Bayramı'nda 450 Milyar TL Harcama Bekleniyor

21.05.2026 12:15
BMD Başkanı Öncel, arife günü 160 milyar TL harcama öngörüyor, market ve giyimde artış var.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, arife günü ve dört günlük Kurban Bayramı tatilinde toplam 450 milyar liralık kartlı harcama yapılacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Söz konusu harcamanın yüzde 35'inin, yani yaklaşık 160 milyar liralık kısmının, arife günü gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, dini bayramlarda hediyeliğin yanı sıra market, giyim, akaryakıt, yemek gibi kategorilerde adet ve ciro artışı gözlemlediklerini kaydetti.

Özellikle arife günü ortalamanın üzerinde alışveriş yapıldığını belirten Öncel, bayram günlerinde ise daha düşük düzeyde bir alışveriş hacmi gerçekleştiğini ifade etti.

Öncel, Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) son verilerine göre, Kurban Bayramı dönemindeki toplam kartlı harcamanın yaklaşık yüzde 35'inin arife günü gerçekleştiğini, birinci gün ise bu oranın yüzde 12'ye düştüğünü kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yıl arife günü ve dört günlük kurban bayramı tatilinde toplam 450 milyar liralık kartlı harcama yapılacağını tahmin ediyoruz. Söz konusu harcamanın yüzde 35'inin, yani yaklaşık 160 milyar liralık kısmının arife günü gerçekleşmesini bekliyoruz. Kurban Bayramlarındaki toplam kartlı harcamanın en az yüzde 20'si market alışverişi için yapılıyor. Giyim, akaryakıt ve yemek kategorileri de bayram dönemindeki harcamalardan yaklaşık yüzde 10'ar pay alıyor. Söz konusu dört kategori bayram dönemlerindeki toplam kartlı alışverişin yarısından fazlasını oluşturuyor."

Kaynak: AA

