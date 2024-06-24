Kurban Bayramı'nda Adana'da sakatat fiyatlarına zam yapılmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kurban Bayramı'nda Adana'da sakatat fiyatlarına zam yapılmadı

Kurban Bayramı\'nda Adana\'da sakatat fiyatlarına zam yapılmadı

Kurban Bayramı nedeniyle Adana'ya gönderilen sakatat ürünlerinde fiyat artışı beklenmezken, zam yapan işletmelere yaptırım uygulanacağı açıklandı. Adana Kasaplar Odası Başkanı, sakatat fiyatlarında herhangi bir artış öngörülmediğini belirtirken, belirlenen fiyatların üzerine satış yapan işletmelere yaptırım uygulanacağını vurguladı. Şırdancılar ise talebin artmasıyla fiyatların yükseldiğini ve şu anda yetişmediğini ifade etti.

24.06.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı Türkiye'de sakatatın başkenti Adana'ya yaradı. Sakatat ürünlerine zam beklenmezken zam yapan işletmeler hakkında yaptırım uygulanacağı açıklandı.

Tüm ülkedeki mezbahalarda hayvan kesimi sonucunda elde edilen başta şırdan olmak üzere çoğu sakatat Adana'ya gönderiliyor. Kurban Bayramı nedeniyle küçükbaş hayvan kesiminin artmasıyla birlikte paralel olarak ciğer ve böbrek gibi sakatat fiyatlarına da zam yapılmadı.

"Fiyatlarda artış yok"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yağmur, sakatat fiyatlarında herhangi bir artışı öngörmediklerini belirterek, "Hava sıcaklığı ve Kurban Bayramı'ndan yeni çıkmış olmamız nedeniyle sakatat fiyatlarında bir artış beklemiyoruz. Fiyatlar yerinde sabit olarak kalacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

"Fiyat dengesizliğini vatandaşlar bize bildirsin"

Sakatat fiyatları hakkında bilgi veren Başkan Yağmur, belirlenmiş fiyatların üstüne satış yapan işletmelere yaptırım olacağını vurgulayarak, "Temizlenmiş işkembe ve mumbar 100 TL. Karaciğerin kilogram fiyatı 600 lira, ütülenmiş kelle ise 200 TL. Şırdan ise 60-70 TL arasında değişiyor. Havalar biraz serinlerse ufak bir zam olabilir. Vatandaşlarımız kendi bildiği kasaptan alışveriş yapsınlar. Fiyat dengesizliğini vatandaşlar bize bildirsin, bizde yaptırımları uygulayalım" ifadelerini kullandı.

"Eskinin gariban yemeği artık lüks oldu"

Şırdancı Güngör Güler ise Kurban Bayramı'nın sakatata olumlu olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Sakatata zam gelmeyeceği bizlere de bildirildi. Özellikle şırdan ve diğer sakatat türevlerine zam gelmeyeceği bildirildi. 2-3 ay boyunca sakatata zam gelmeyeceği belli oldu. Bizler şuanda şırdanı 100 TL'den, dana şırdanı 170 TL'den, karın ve kırkkat 60 TL'den satıyoruz. Eskiden sakatat gariban yemeğiydi ama şimdi maalesef lüks yemeği oldu."

"Talep fazla olduğu için şu anda yetişmiyor"

Sakatat yemeklerinin artık başka illerde de tüketilmesinin fiyatları etkilediğini anlatan Güler, " İstanbul, Ankara ve İzmir'de şırdan ve sakatat talebi artmasaydı fiyatlar bu kadar yükselmezdi. Talep fazla olduğu için şuanda yetişmiyor. Biz 100 liraya şırdan satıyoruz herkes pahalı diyor ama İstanbul'da 140-150 liraya satılıyor orada hiç sorun olmuyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Adana, Zam, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'nda Adana'da sakatat fiyatlarına zam yapılmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15’e yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
08:46 Yeni savaş kapıda Gazze’yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:14 Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’tan ayrılıyor Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor
10:12 Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü
10:05 Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
10:04 Edirne’de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor Edirne'de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor
09:42 Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 10:58:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Adana'da sakatat fiyatlarına zam yapılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement