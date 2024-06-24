Kurban Bayramı\'nda Adana\'da sakatat fiyatlarına zam yapılmadı

Ekonomi

Kurban Bayramı Türkiye'de sakatatın başkenti Adana'ya yaradı. Sakatat ürünlerine zam beklenmezken zam yapan işletmeler hakkında yaptırım uygulanacağı açıklandı.

Tüm ülkedeki mezbahalarda hayvan kesimi sonucunda elde edilen başta şırdan olmak üzere çoğu sakatat Adana'ya gönderiliyor. Kurban Bayramı nedeniyle küçükbaş hayvan kesiminin artmasıyla birlikte paralel olarak ciğer ve böbrek gibi sakatat fiyatlarına da zam yapılmadı.

"Fiyatlarda artış yok"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yağmur, sakatat fiyatlarında herhangi bir artışı öngörmediklerini belirterek, "Hava sıcaklığı ve Kurban Bayramı'ndan yeni çıkmış olmamız nedeniyle sakatat fiyatlarında bir artış beklemiyoruz. Fiyatlar yerinde sabit olarak kalacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

"Fiyat dengesizliğini vatandaşlar bize bildirsin"

Sakatat fiyatları hakkında bilgi veren Başkan Yağmur, belirlenmiş fiyatların üstüne satış yapan işletmelere yaptırım olacağını vurgulayarak, "Temizlenmiş işkembe ve mumbar 100 TL. Karaciğerin kilogram fiyatı 600 lira, ütülenmiş kelle ise 200 TL. Şırdan ise 60-70 TL arasında değişiyor. Havalar biraz serinlerse ufak bir zam olabilir. Vatandaşlarımız kendi bildiği kasaptan alışveriş yapsınlar. Fiyat dengesizliğini vatandaşlar bize bildirsin, bizde yaptırımları uygulayalım" ifadelerini kullandı.

"Eskinin gariban yemeği artık lüks oldu"

Şırdancı Güngör Güler ise Kurban Bayramı'nın sakatata olumlu olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Sakatata zam gelmeyeceği bizlere de bildirildi. Özellikle şırdan ve diğer sakatat türevlerine zam gelmeyeceği bildirildi. 2-3 ay boyunca sakatata zam gelmeyeceği belli oldu. Bizler şuanda şırdanı 100 TL'den, dana şırdanı 170 TL'den, karın ve kırkkat 60 TL'den satıyoruz. Eskiden sakatat gariban yemeğiydi ama şimdi maalesef lüks yemeği oldu."

"Talep fazla olduğu için şu anda yetişmiyor"

Sakatat yemeklerinin artık başka illerde de tüketilmesinin fiyatları etkilediğini anlatan Güler, " İstanbul, Ankara ve İzmir'de şırdan ve sakatat talebi artmasaydı fiyatlar bu kadar yükselmezdi. Talep fazla olduğu için şuanda yetişmiyor. Biz 100 liraya şırdan satıyoruz herkes pahalı diyor ama İstanbul'da 140-150 liraya satılıyor orada hiç sorun olmuyor" ifadelerini kullandı. - ADANA