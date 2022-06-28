Kurban Bayramı öncesi otogarda hareketlilik başladı - Son Dakika
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Kurban Bayramı öncesi otogarda hareketlilik başladı

28.06.2022 13:42

- Kurban Bayramı öncesi otogarda hareketlilik başladı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketlilik başladı.

- Kurban Bayramı öncesi otogarda hareketlilik başladı

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketlilik başladı. Firma yetkilileri, vatandaşların biletlerini son güne bırakmamaları yönünde uyarıda bulunurken, ek sefer çıkaracaklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar otogarlarda hareketlilik oluşturmaya başladı. Bayram öncesi vatandaşlar biletlerini son güne bırakmamak için şimdiden satın almaya başladı. Yoğunluğa göre ek sefer düzenleyeceklerini belirten firma yetkilileri, bilet fiyatlarının ortalama 200 ile 600 TL arasında değiştiğini söyledi.

"Bayrama gidecek olan vatandaşlar şimdiden biletlerini alsınlar"

Bayramda yoğunluğun gözüktüğünü ifade eden otobüs şoförü Hüseyin Kıdal, "Eski bayramlara nazaran o yoğunluk yok. Eski bayramları arıyoruz. Bayrama gidecek olan vatandaşlar şimdiden biletlerini almalarını tavsiye ediyorum. Ek seferler düzenliyoruz fakat ama eskiye göre fazla kaldıramıyoruz. O yüzden biletlerin şimdiden tedarik edilmesi gerekiyor. İstanbul-Hopa 550 TL, bayramda ise 600 TL olacak" şeklinde konuştu.

"Biletlerini son güne bıraktıkları zaman büyük bir yoğunluk oluyor"

Bayram yoğunluğunun başladığını belirten otobüs şoförü Mustafa Değerli, "Bayramda daha yoğun olacak gibi görünüyor. Vatandaşlar biletlerini ne kadar önce alırlarsa o kadar iyi. Şu anda arabalar dolu görünüyor. Ek seferler çıkartacağız. İnsanlar son güne bıraktığı zaman büyük bir yoğunluk oluyor bu sefer bizde talepleri karşılayamıyoruz. Biz Manisa, Soma, İzmir güzergahında çalışıyoruz. İstanbul-Soma 280 TL, Soma-İzmir 80 TL. Bayramın son gününde fiyatlarımızda bir oynama olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Bayramı her sene Keşan'da geçiriyorum"

Bayram için Edirne Keşan'a gittiğini belirten Haluk Yurtsever, "Emekli öğretmenim ben her zaman bayramı orada geçiriyorum. Bu günde kızımı yolcu etmek için geldim tekrar geri dönüyorum. Vatandaşlar biletlerini son güne bırakmasınlar. Ben biletimi son güne bırakmadım. Bileti ise 200 TL'ye aldım" diye konuştu.

(UGR-ACÖ-E)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı öncesi otogarda hareketlilik başladı - Son Dakika

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