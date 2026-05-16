Kurban Bayramı Seferleri Dolu, Ek Seferler Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Seferleri Dolu, Ek Seferler Başladı

16.05.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOFED Başkanı Özcan, Kurban Bayramı için ana seferlerin dolduğunu ve ek seferlerin satışa sunulduğunu açıkladı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı için ana sefer listesinin dolduğunu, ek seferlerin satışına başladıklarını söyledi.

Özcan, bayram tatilinin 9 güne çıkmasının sektör açısından önemli bir hareketlilik oluşturduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı'nda uzun tatil olmasına rağmen okulların açık olması nedeniyle seyahat yoğunluğunun beklenen seviyeye ulaşmadığını aktaran Özcan, "Bu Kurban Bayramı'nda bütün listelerimiz dolu, ek seferlerin satışına başladık. Ulaştırma Bakanlığına teşekkür ediyorum. 15 Mayıs ile 2 Haziran arası bize ek sefer müsaadesi verdi." dedi.

Özcan, geçen bayramda sefer sayılarının 1200-1300 seviyelerini bulamadığını kaydeden Özcan, "Bu bayramda 1800 seviyelerini bulma umudu içindeyiz. Bu bayram sektöre nefes aldıracak. Yaz sezonu geliyor. Bu yaz sezonundan dolayı da işler açılacak. Çünkü millet kış boyunca kapalı evlerde kaldığı için artık sıkıldı. Memleketlerine, köylerine ve tatillerine gidecekler." ifadelerini kullandı.

Bayram öncesi bilet fiyatlarına zam yapıldığı yönündeki iddiaların vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Diyelim ki İstanbul-Ankara hattına 1000 lira fiyat alındıysa, firma bunun yüzde 30 aşağısına bilet kesebilir ama üstüne çıkamaz. Yolcu yoğunluğu az olduğunda 700 liraya satılan bilet, yoğunluk olunca 800-900 liraya çıkınca vatandaş zam yapıldı sanıyor. Halbuki ana fiyat zaten 1000 lira. Eğer firma belirlenen fiyatın üstüne çıkarsa Ulaştırma Bakanlığı ciddi ceza yazar. Bu bayramda da günü dolan firmalar Ulaştırma Bakanlığına müracaat edip fiyat teklifi aldı. Ulaştırma Bakanı'na da teşekkür ediyoruz. Yüzde 30 zam verdi. 1000 liraya giden Ankara yolcusu bundan sonra 1300 liraya gidecek. Bu yüzde 30'luk artış 3 ayda bir alınan fiyat tarifesidir, bayramla ilgisi yoktur."

Özcan, korsan taşımacılık konusunda da vatandaşları uyararak, yolcuların otogarlardaki belgeli firmalardan bilet alması gerektiğini söyledi.

Bazı kişilerin kahvehane veya farklı noktalardan korsan taşımacılık yaptığına dikkati çeken Özcan, "Tek şoförle gidiyorlar, minibüslerle taşımacılık yapıyorlar. Kazaların önemli kısmı bunlardan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimleri artırmasını istediklerini dile getiren Özcan, trafik kontrollerinde şoförlerin SRC belgeleri ile taşıma evraklarının incelenmesinin yanı sıra "T1 belgeli" otobüslerin belirlenen güzergah dışına çıkmamasının takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Çevrim içi bilet satış platformlarının yüksek komisyon oranlarının da sektörü zorladığına işaret eden Özcan, geçmişte yazıhanelerin yüzde 20 komisyonla kira, personel ve işletme giderlerini karşılayabildiğini anlattı.

"Bir telefondan bilet satılıyor ama büyük komisyon kesiliyor"

Özcan, çevrim içi sistemlerde yüzde 10-15 arasında komisyon alındığını aktararak, "Bir telefondan bilet satılıyor ama büyük komisyon kesiliyor. Yazıhaneler bu yüzden kapanıyor." dedi.

Çevrim içi bilet sistemine yönelik düzenleme yapılması gerektiğini savunan Özcan, komisyon oranlarının yüzde 5-6 seviyelerine çekilmesinin sektör açısından daha sürdürülebilir olacağını kaydetti.

Özcan, 23.00 ile 06.00 saatleri arasında otobüslerin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmasına izin verilmesini talep ettiklerini belirterek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak zorunda kalan araçların günde yüzlerce kilometre fazla yol yaptığını kaydetti.

Anadolu Yakası'nda büyük bir otogar ihtiyacı bulunduğunun altını çizen Özcan, Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda servis sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden servislerin kaldırılması yönünde taleplerini ilettiklerini aktaran Özcan, raylı sistemin bulunduğu bölgede ortak toplu taşıma modeline geçilmesini önerdiklerini anlattı.

Havalimanlarındaki "HAVAİST" benzeri bir sistem önerdiklerini kaydeden Özcan, yolcuların ilçelerdeki toplama merkezlerinden taşınabileceğini ancak tüm firmaların ortak karar almaması nedeniyle sistemin uygulanamadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı Seferleri Dolu, Ek Seferler Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis eylemi sebebiyle PFDK’ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük’e ceza çıkmadı Bahis eylemi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu
Daha 14 yaşındaydı 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti Daha 14 yaşındaydı! 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti
İngiltere’yi karıştıran “Casusluk“ olayına Acun Ilıcalı’dan zehir zemberek tepki İngiltere'yi karıştıran "Casusluk" olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu
CHP’li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:20
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti İşte istemediği iki isim
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
11:50
Detayları Bakan Kurum açıkladı Binalarda yeni dönem başlıyor
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 13:28:59. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Seferleri Dolu, Ek Seferler Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.