Kurbanlık Fiyatlarında Artış Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kurbanlık Fiyatlarında Artış Bekleniyor

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Erzurum'da kurbanlık fiyatları, yem maliyetlerindeki artışla birlikte önceki yıla göre %20-30 arttı.

16.05.2025 10:13
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Kurbanlık satışında bekleyiş sürüyor

Satıcılar; "Önceki yıla göre fiyatlar ortalama yüzde 20-30 civarında arttı"

Erzurum'da canlı kiloda büyükbaş 250-300 bin lira, küçükbaş 250-270 bin lira arasında değişiyor

ERZURUM - Kurban Bayramı'na sayılı günlere kala hem pazarlarda hem de satıcılarda bir bekleyiş var. Erzurumlu besiciler önceki yıla göre fiyatların yaklaşık yüzde 20-30 civarında artış olduğunu ifade ettiler. Erzurum'da bir ton gelen kurbanlıklar ortalama 300-350 bin liradan satışa sunuluyor. Büyükbaş kurbanlıkların ortalama canlı kilogram fiyatı 250 bin liradan başlarken küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilosu da 250-270 bin liraya kadar çıkıyor.

Erzurum'daki besiciler geçen yıl 100-110 bin lira seviyesinde olan kurbanlıkların, bu yıl 130-140 bin lira bandında olduğunu ifade ediyor. Yem, saman, ot ve çoban maliyetlerinin yüzde 100 arttığını dile getiren yetiştiriciler buna rağmen kurban fiyatlarında artış olmadığını vurguluyor. İl dışına sevkiyatlarının önümüzdeki günlerde daha fazla yoğunlaşması beklenen bölgede büyükbaş hayvan fiyatları 85-90 bin liradan başlayarak 350 bin liraya kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlarda ise fiyatlar ortalama 10-25 bin lira olarak ifade ediliyor.

Fiyatlarda ortalama yüzde 20-30 artış var

Türkiye'de hayvancılık sektörünün önemli merkezlerden birisi olan Erzurum'da satıcılar piyasadaki beklentiye ayak uydurdu ve özellikle önümüzdeki günlerde canlanacak olan . Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını yapan besiciler bir yanda artan maliyetleri dile getirirken bir yanda da yetiştirdikleri kurbanlıkları iyi birer fiyata satmak istiyor. Erzurum Oltu ilçesinde besicilik yapan Kadir Vural, 3 hisseli bir kurbanlığın 85 bin liradan başladığını dile getirerek, "4 hisseli bir kurban 120-150 bin liraya satışa sunulurken ve 7 yedi hisseli kurban da 350 bin liraya alıcı bekliyor. Bunun canlı ağırlığı 1 tonu buluyor. Yem başta olmak üzere girdi maliyetleri çok arttı. Bir önceki yıla göre hemen hemen iki katı artı. Ama yem fiyatlarına göre kurbanlıklarımızın fiyatları normal. Önceki yıla göre fiyatlarda yüzde 20-30 bir artış var" diye konuştu.

Canlı kilogram 300-350 bin lira geliyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Erzurum'un Aşkale ilçesinde kurbanlık satışları başladı. İlçedeki Canlı Hayvan Pazarı'nda küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar alıcısını bekliyor. İlçede besicilik yapan Yasin Kaya, "Geçtiğimiz yıla göre rakamlarda ciddi bir artış görünmüyor. Özellikle yem fiyatlarındaki artışa rağmen kurbanlık fiyatlarımız uygun. Kurban alacak vatandaşlarımız da son günü beklemesin ve hemen alsın" dedi. Pazarda küçükbaş kurbanlıkların fiyatları 10 bin TL'den başlarken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 80 bin TL'den başlıyor. Satışlarda canlı kilo fiyatlarının kilogram başına 250 TL ile 350 TL arasında olduğu belirtiliyor. Büyükbaş kurbana hisse ile girmek isteyen vatandaşlar için kişi başı maliyetin, hayvanın canlı ağırlığına göre değişken olsa da yaklaşık 25 bin TL ile 35 bin TL arasında değişebileceği ifade ediliyor. Hava muhalefetin den dolayı sürekli yağmur yağması pazar kurulmasını etkilese de satıcılar ve alıcılar, pazarda hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyor. Bu arada satışı yapılan hayvanlar Aşkale İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan gerekli evraklar ve sağlık kontrolleri sonrası sevk ediliyor.

(CD-DMA-NK)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kurbanlık Fiyatlarında Artış Bekleniyor - Son Dakika

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