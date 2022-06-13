Kurbanlık hayvanlar pazara indi - Son Dakika
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Kurbanlık hayvanlar pazara indi

13.06.2022 15:07

Kurbanlık hayvanlar pazara indi Ordu'da büyükbaş kurbanlık hayvanların fiyatı ortalama 15-45 bin TL arasında değişiyor Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay kala Ordu'da ilk kurbanlıklar satılmaya başlandı.

Kurbanlık hayvanlar pazara indi

Ordu'da büyükbaş kurbanlık hayvanların fiyatı ortalama 15-45 bin TL arasında değişiyor

ORDU - Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay kala Ordu'da ilk kurbanlıklar satılmaya başlandı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar kurbanlık telaşı yaşarken, fiyatların geçen seneye göre zamlı olduğu görüldü. Altınordu ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satışı yapan besiciler, şimdiden hayvanların satılmaya başlandığını belirterek, fiyatların kilogram başına 110-120 TL olduğunu belirtti.

"Büyükbaş hayvanlarda fiyat ortalama 15-45 bin TL arasında değişiyor"

Altınordu ilçesinde yıllardır kurbanlık hayvan satışı yapan Aydın Ergün, "Kurban satışlarımız Allah bereket versin çok güzel. Şu anda pazarlarda kilogram fiyatları 110-120 TL civarında tahmin ediliyor. 15 bin TL'den başlayıp 45 bin TL'ye kadar hayvan bulunabiliyor. Şu an bizim 50 bin TL'ye sattığımız kurbanlıklar var. Müşterilerimiz sipariş üzerine telefon açıyorlar. Şimdiye kadar yaklaşık 30 tane satış yaptık, Allah nasip ederse 100 civarında satış yapmayı planlıyoruz" dedi.

İnsanların kurbanlık hayvan alımlarını son güne bırakmamaları gerektiğini kaydeden Ergün, "Erken alırlarsa bir günde ibadetlerini halledip bayramlarını yaparlar. Kurbanlık alırken insanlar hayvanların sağlık durumlarına ve kapak atıp atmadığına baksınlar, bildikleri ve güvendikleri yerlerden hayvanlarını alsınlar" diye konuştu.

"İnsanlar kurbanlık alımlarını son güne bırakmasınlar"

Öner Yılmaz isimli besici ise işlerde yoğunlukların başladığını ifade ederek, "Allah'a şükür hayvanlarımızı satıyoruz. Özellikle kapak attığına dikkat etsinler. İnsanlarımız 10-15 gün içerisinde kurbanlık hayvanlarını satın alsınlar" şeklinde konuştu.

Kurbanlık hayvanlar pazara indi
Kurbanlık hayvanlar pazara indi
Kurbanlık hayvanlar pazara indi
Kurbanlık hayvanlar pazara indi
Kurbanlık hayvanlar pazara indi
Kurbanlık hayvanlar pazara indi

YORUMLAR
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Kurbanlık hayvan alış, satış ve kesimlerinde dikkat edilecek hususlar Kurbanlık hayvan alış, satış ve kesimlerinde dikkat edilecek hususlar ŞANLIURFA - Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı ŞANLIURFA - Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurbanlık hayvanlar pazara indi - Son Dakika

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