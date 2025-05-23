Kurbanlık Hayvanlar ve Market Satışları Üzerine Tartışmalar - Son Dakika
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Ekonomi

Kurbanlık Hayvanlar ve Market Satışları Üzerine Tartışmalar

Kurbanlık Hayvanlar ve Market Satışları Üzerine Tartışmalar
23.05.2025 22:14  Güncelleme: 22:18
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Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, marketlerde kurbanlık hayvan satılmasının dine aykırı olduğunu ve bu durumun hayvancılığı olumsuz etkilediğini belirtti. Antalya'da düzenlenen sektörel analiz toplantısında hayvan varlığının yeterli olduğu, ancak kurbanlık satışlarının sorunlu olduğu vurgulandı.

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, 4 kurbanlık hayvandan 1'inin marketlerde satıldığını belirterek, "İnsanlar, zincir marketler, AVM'lerin kilo ile et gibi sattıklarını kurban diye alıyor. Kurban sabahı saat 09.00'da insanların evine et geliyor. Bu kadar hayvanı aynı anda kesecek mezbaha yok. Bu kurban değildir" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kurban Bayramı öncesi Hayvancılık ve Et Ticareti Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. Toplantıda Kurban Bayramı öncesinde hayvan varlığı, kurban ticaretinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gündeme geldi. ATB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cüneyt Doğan, Borsa olarak her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde sektörel analiz toplantısı düzenlediklerini belirterek, hayvancılık sektörünün sorun ve taleplerini gündeme getirdiklerini kaydetti. Doğan, toplantıda gündeme getirilen sorun, görüş ve taleplerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağını söyleyerek, katılımcılara teşekkür etti.

"Kurbanlık sıkıntısı yok"

Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, Antalya'da 175 bin büyükbaş, 1,5 milyon da küçükbaş hayvan varlığı olduğunu belirterek, "Kurbanlık hayvan varlığında bir sıkıntımız yok. Yetiştiricilerimiz Kurban Bayramı'na hazırdır" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle çevre illerden de hayvan hareketi ve ticaretinin söz konusu olduğunu belirten Karabulut, hayvan hastalıklarıyla ilgili gerekli denetim ve müdahalelerin yapıldığını söyledi.

Marketlere kurbanlık tepkisi

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye'nin kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı olmadığını, kurbanlıklara talebin ekonomik nedenlerle düşük olabileceğini söyledi. Kesilen hayvanın dini olarak kurban olabilmesi için belirli bir vakit ve ritüelde kesilmesi gerektiğini belirten Yardımcı, zincir marketlerde satılan kurbanlıklara tepki gösterdi. Yardımcı, "İnsanlar, zincir marketler, AVM'lerin kilo ile et satar gibi sattıklarını kurban diye alıyor. Kurban sabahı saat 09.00'da insanların evine et geliyor. Bu kadar hayvanı aynı anda kesecek mezbaha yok. Dışarıdan kilo kilo topladıkları etleri kurban diye insanların evine gönderiyorlar. Bu kurban değildir" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda kesilen 4 kurbanlıktan 1'inin marketlerden alındığını bildiren Yardımcı, "Burada büyük bir rant var. Kurbanın kellesi yok, derisi yok, ciğeri, işkembesi yok. Ticaret Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Dinimize göre gününden önce kesilen hayvan kurban değildir. Biz kimsenin ticaretine mani olmuyoruz ama kurban bizim dini vecibemizdir" diye konuştu.

Kurbanlığın kilogram fiyatı 300 TL'den başlıyor

ATB 5. Meslek Komitesi Üyesi Ata Sönmez, kurban canlı kesim kilogram fiyatının 300 TL'den başladığını söyleyerek, "Büyükbaş hayvanlar için canlı hayvan fiyatı kilogramda 300 olur, kesim ve işçilik isteyenler için bu rakam 350 TL'yi bulur" dedi.

Büyükşehir hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET'in Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Cengiz, Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da kurban satış yerleri, kesim yerleriyle ilgili gerek sağlık, gerek hijyen açısından her türlü önlemi aldığını söyledi. Cengiz, "Halkımızın kurban kesimi aşamalarında oluşabilecek ihtiyaçlarını da gerek zabıtamız gerekse veteriner işlerimiz Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte giderecektir" dedi.

Toplantıya katılan sektör temsilcileri, yem başta olmak üzere yüksek girdi maliyetlerinin hayvancılığı olumsuz etkilediğini ve desteklerin yetersiz olduğunu kaydettiler. Marketlerde satılan kurbanlıkların yetiştiricinin bir yıllık emeğine darbe vurduğunu söyleyen katılımcılar, kurbanlık yerine evine et almak isteyenlerin Kurban Bayramı'ndan sonra daha ucuza etini alıp dolabına koyabileceğini belirtti.

ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ANET Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Cengiz, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, ATB 5. Meslek Komitesi Başkanı Ufuk İngeç, ATB üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kurbanlık Hayvanlar ve Market Satışları Üzerine Tartışmalar - Son Dakika

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