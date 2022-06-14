Kurbanlıklar pazara inmeye başladı! Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kurbanlıklar pazara inmeye başladı! Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor

14.06.2022 00:01

Kurban Bayramı'na kısa süre kalmasıyla kurbanlıklar pazara inmeye başladı. Ordu'da ilk kurbanlıklar satışa çıktı. Büyükbaş hayvanlarda fiyat 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar kurbanlık telaşı yaşarken, fiyatların geçen seneye göre zamlı olduğu görüldü. Altınordu ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satışı yapan besiciler, şimdiden hayvanların satılmaya başlandığını belirterek, fiyatların kilogram başına 110-120 TL olduğunu belirtti.

Kurbanlık hayvanlar pazara indi! Fiyatlar 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor

"ORTALAMA 15 BİN İLE 45 BİN ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Altınordu ilçesinde yıllardır kurbanlık hayvan satışı yapan Aydın Ergün, "Kurban satışlarımız Allah bereket versin çok güzel. Şu anda pazarlarda kilogram fiyatları 110-120 TL civarında tahmin ediliyor. 15 bin TL'den başlayıp 45 bin TL'ye kadar hayvan bulunabiliyor. Şu an bizim 50 bin TL'ye sattığımız kurbanlıklar var. Müşterilerimiz sipariş üzerine telefon açıyorlar. Şimdiye kadar yaklaşık 30 tane satış yaptık, Allah nasip ederse 100 civarında satış yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kurbanlık hayvanlar pazara indi! Fiyatlar 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor

"GÜVENDİKLERİ YERDEN HAYVANLARI ALSINLAR"

İnsanların kurbanlık hayvan alımlarını son güne bırakmamaları gerektiğini kaydeden Ergün, "Erken alırlarsa bir günde ibadetlerini halledip bayramlarını yaparlar. Kurbanlık alırken insanlar hayvanların sağlık durumlarına ve kapak atıp atmadığına baksınlar, bildikleri ve güvendikleri yerlerden hayvanlarını alsınlar" diye konuştu.

Kurbanlık hayvanlar pazara indi! Fiyatlar 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor

"KURBANLIK ALIMINI SON GÜNE BIRAKMASINLAR"

Öner Yılmaz isimli besici ise işlerde yoğunlukların başladığını ifade ederek, "Allah'a şükür hayvanlarımızı satıyoruz. Özellikle kapak attığına dikkat etsinler. İnsanlarımız 10-15 gün içerisinde kurbanlık hayvanlarını satın alsınlar" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa çıktı 1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa çıktı 1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa çıktı 1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa çıktı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurbanlıklar pazara inmeye başladı! Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:01 Kurbanlıklar pazara inmeye başladı! Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor
23:55 Bursa'ya çalışmak için gelen 15 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı
23:51 Metro arızalanınca kapı açık yolculuk ettiler! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı
23:44 Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 00:10:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kurbanlıklar pazara inmeye başladı! Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement