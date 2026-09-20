Samsun\'da 10 katlı binadan düşen 15 yaşındaki Avrupa şampiyonu atıcı yaşamını yitirdi

Samsun'da Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu ve Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki Burhan Yusuf Çizmecioğlu, ikamet ettiği 10 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Burhan Yusuf Çizmecioğlu (15) ikamet ettiği apartmanın 10. katının çatısından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çizmecioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu olan Burhan Yusuf Çizmecioğlu'nun, şubat ayında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen U16-U18 Atıcılık Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olduğu öğrenildi.

Sporcu çocuğun cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Kalkancı Mahallesi Nur'u Osmaniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kalkancı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.