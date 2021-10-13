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Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü - Son Dakika
BBC

Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü

13.10.2021 11:22

Küresel çip krizi otomotiv firmalarından sonra Apple'ı da vurdu. Son çeyrekte 90 milyon iPhone üretme hedefi olan Apple'ın, üretimde büyük darbe yiyebilir. Kaynaklar çip krizi sebebiyle bu rakamın 10 milyona kadar düşebileceğini belirtiyor. Bu gelişme sonrası Apple'ın hisseleri %1,2 oranında düştü.

Apple'ın hisseleri, küresel çip sıkıntısı nedeniyle iPhone 13 üretim hedeflerini tutturamayacabileği haberlerinin ardından Salı günü düştü.

Bloomberg'in haberine göre Apple, 2021'in son çeyreğinde 90 milyon iPhone üretmeyi hedefliyordu. Ama dergiye konuşan kaynaklar, şirketin ortaklarına 'toplam üretimin 10 milyona kadar düşebileceği' bilgisini verdiğini aktardı. Çıkan haberler üzerine Apple'ın hisselerinde %1,2 oranında düşüş yaşandı. Kaynaklar, Apple'a zamanında yeterli sayıda çip teslim etmekte zorlanan imalatçı şirketler Broadcom ve Texas Instruments'ın hisselerinin de %1 düştüğünü söyledi. Apple, iPhone 13 modellerini Eylül ayında piyasaya sürdü. Ön siparişler 17 Eylül'de alındı, teslimatlar 24 Eylül'de başladı.

BİRÇOK FİRMA ÇİP KRİZİ NEDENİYLE MAĞDUR

Çok sayıda endüstri, ürünleri için bilgisayar çiplerine ihtiyaç duyuyor. Yarı iletken cihaz imalatçıları da talebi karşılamak için son dönemde gece gündüz çalışıyor. Apple gibi akıllı telefon üreticileri dünyanın en büyük çip müşterilerinden. Otomobil sanayi ve bilgisayar oyunu konsolları üreten şirketler de Apple gibi çip sıkıntısından mağdur olan sektörlerden.

SATIŞLARI ETKİLEYECEK

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Temmuz ayında yatırımları yarıiletken cihaz üretimindeki sıkıntının iPhone ve iPad satışlarını etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu. Yatırım şirketi Wedbush, Apple'ın alışverişin hızlandığı tatil döneminde 5 milyondan fazla iPhone 13 eksiği yaşayabileceği tahmininde bulundu.

Wedbush analistleri Daniel Ives ve John Katsingris, çip sıkıntısının 'kaygı verici olmadığını', akıllı telefonların 2022'nin ilk dönemlerinde dağıtıma hazır olmasını beklediklerini söyledi.

Analistler "Bir adım geriye gidip, tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle 5-10 milyon cihazın satışını Aralık çeyreğinden Mart çeyreğine taşımak bizim için kaygı verici değil, aksine Wall Street'in tahminlerinin dışında çok daha fazla talep olduğunu da gösteriyor" dedi.

Bu görüşü paylaşan birçok analist, yeni iPhone 13 modellerinin satışının, tüketiciler 5G ağına geçmek istediği için çok yüksek olacağını öngörüyor.

Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü
Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü

iPhone 13, Bloomberg, Eylül, Apple, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü - Son Dakika Ekonomi

BBC

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