Küresel elektrikli araç satışları ekimde yıllık yüzde 8 artışla 2,09 milyona ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Küresel elektrikli araç satışları ekimde yıllık yüzde 8 artışla 2,09 milyona ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre küresel elektrikli araç satışları ekimde yıllık yüzde 8 artışla 2,09 milyon oldu. Ocak-ekimde toplam satışlar yüzde 5 artışla 17,5 milyona ulaşırken, AB'de ekim satışları yıllık yüzde 36 artışla 510 bine çıktı.

Dünyada elektrikli araç satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 2,09 milyona yükseldi.

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, ekim ayına ilişkin küresel elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

Buna göre, dünyada geçen ay 2,09 milyon elektrikli araç satıldı. Satışlar aylık bazda yüzde 3 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak yeniden büyümeye geçti.

Böylece, ocak-ekim döneminde dünyadaki toplam elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 17,5 milyona ulaştı.

Avrupa Birliği'nde (AB) elektrikli araç satışları ekimde yıllık bazda yüzde 36 yükselerek 510 bine çıktı. Öte yandan, AB'de satışlar aylık bazda yüzde 17 düşüş gösterdi.

AB'de ocak-ekim dönemindeki toplam elektrikli araç satışları ise yıllık bazda yüzde 31 büyümeyle 4,5 milyonu buldu.

Almanya'da elektrikli araç satışlarında Aralık 2022'den beri en yüksek hacme ulaşılırken, İngiltere'deki satışlar yıllık bazda yüzde 30 yükseldi.

Çin'de yurt içi talep zayıf, ihracat artıyor

Çin'de ekimde 1,14 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam, aylık bazda yüzde 5 artışa ve yıllık bazda yüzde 12 düşüşe karşılık geldi. Ülkede ocak-ekim dönemindeki satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 gerileyerek 9,1 milyon oldu.

Elektrikli araçlar Çin'de daralan yurt içi otomobil pazarında giderek daha büyük bir pay almaya devam ediyor. Binek otomobil pazarının genelindeki daralma, elektrikli araç satışlarındaki düşüşten daha keskin olduğu için elektrikli araçların pazar penetrasyonu yeni bir zirveye ulaşıyor.

Yurt içi talep hala zayıf seyretmesine rağmen Çinli üreticiler üretimlerini sürdürdü ve yüksek hacimli ihracata devam etti. Binek otomobillere yönelik elektrikli araç ihracatı eylül ayındaki 558 bin adetten ekim ayında yaklaşık 600 bin adede yükselerek aylık bazda yeni bir rekora ulaştı.

Çin'de 2027'ye yönelik politika kaynaklı olumsuz koşullar ise varlığını koruyor.

AB'nin Çin'de üretilen hibrit araçların ithalatına getirdiği kota ve Çin'in yeni elektrikli araç ihracatına uygulanan KDV iadesini 1 Nisan 2027'den itibaren yüzde 13'ten yüzde 9'a düşürme kararının satışlara yansıyacağı düşünülüyor.

Kuzey Amerika'daki satışlarda yılın ilk artışı

Kuzey Amerika'daki elektrikli araç satışları ise ekimde yıllık bazda yüzde 24 artışla 130 bin olarak kayıtlara geçti. Bu, bölgede bu yıl elektrikli araç satışlarında görülen ilk yıllık bazdaki artış oldu.

Ekimdeki satışlar aylık bazda yatay seyir izlerken, Kuzey Amerika'da ocak-ekim dönemindeki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 gerileyerek 1,3 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Bölgede ekimdeki elektrikli araç satışlarının 110 binini ABD'deki satışlar oluşturdu.

Dünyanın geri kalanındaki satışlar ise ekimde yüzde 85 büyüyerek 300 bine çıktı. Ocak-ekim döneminde dünyanın geri kalanındaki elektrikli araç satışları yüzde 93 yükselerek 2,6 milyona ulaştı.

Avustralya ve Brezilya'da elektrikli araç satışlarında görülen güçlü artış, bu büyümeyi destekledi.

Kaynak: AA
TeknolojiOtomobilMineralEkonomiEnerjiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok
Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Paşinyan Türkiye’den yeni görüntü yayınladı Cebine muz koydu Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Macron’un gözleri önünde iki asker yere yığıldı Tören yarıda kesildi Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildi
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
10:00
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
09:27
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
09:12
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
08:59
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
08:30
İran’da bir ilk Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 10:07:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Küresel elektrikli araç satışları ekimde yıllık yüzde 8 artışla 2,09 milyona ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android