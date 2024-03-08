Küresel Gıda Fiyatları Tahıl Ürünlerindeki Düşüşle Geriledi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının tahıl ürünlerindeki düşüşün etkisiyle şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,7 gerilediğini bildirdi.
FAO, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerin izlendiği şubat ayı Gıda Fiyat Endeksi'ni açıkladı.
Verilere göre Gıda Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azalarak 117,3 puana indi. Gıda fiyatları, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,5 düştü.
Düşüş serisini 7 aya taşıyan Gıda Fiyat Endeksi, özellikle tahıl fiyatlarındaki azalış nedeniyle geriledi.
Tahıl Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 5, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 22,4 azaldı.
Bu endekste en fazla düşüş, Güney Amerika'daki yüksek hasat beklentileri ve Ukrayna'nın rekabetçi fiyatları nedeniyle mısırda gerçekleşti.
Buğday fiyatları da Rusya'dan gelen güçlü ihracat rakamlarıyla azaldı. Şubat ayında uluslararası piyasalarda pirinç fiyatları da yüzde 1,6 düştü.
Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, şubatta aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 11 azaldı.
Soya yağı fiyatları, Güney Amerika'da yüksek üretim beklentisiyle belirgin şekilde düşerken ayçiçek ve kolza yağlarının küresel piyasalarda bol bulunması da fiyatları aşağı çekti. Palm yağı fiyatları ise mevsimsel olarak düşük üretim nedeniyle artış gösterdi.
Şeker Fiyat Endeksi ise şubatta yüzde 3,2 arttı. Bu artış, Brezilya'nın uzun süredir ortalamanın altında yağış almasının üretim beklentilerini düşürmesi, Tayland ve Hindistan'da üretimin azalacağı öngörüsünden kaynaklandı.
Et Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 1,8 yükseldi. Artışta kanatlı eti ve büyükbaş fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.
Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de Asya'da alıcıların tereyağına yönelik artan ithalat talebinin etkisiyle yüzde 1,1 arttı. Süt tozu ve peynir fiyatları da artış gösterdi.
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