Küresel Kamu Borcu 100 Trilyonu Geçecek - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel Kamu Borcu 100 Trilyonu Geçecek

IMF, küresel kamu borcunun bu yıl 100 trilyon doları aşacağını ve GSYH oranının %93'e yükselebileceğini açıkladı.

15.10.2024 13:48
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Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel kamu borcunun bu yıl ilk kez 100 trilyon dolar sınırını aşmasının beklendiğini bildirdi.

IMF, Mali İzleme Raporu'nun Ekim 2024 sayısını "Kamu Borcuna Bir Kapak Koymak" başlığıyla yayımladı. IMF, aynı zamanda "Küresel Kamu Borcu Muhtemelen Göründüğünden Daha Kötü " başlıklı blog yazısı da yayımladı.

Yazıda, küresel kamu borcu çok yüksek olduğu belirtilerek, söz konusu borcun bu yıl ilk kez 100 trilyon dolar sınırını aşmasının beklendiği ifade edildi.

Küresel kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl sonunda yüzde 93'e çıkmasının beklendiğine yer verilen yazıda, 2030'e kadar yüzde 100'e yaklaşacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Kovid-19 salgını öncesi söz konusu borcun GSYH'ye oranı yüzde 90 seviyesinde bulunuyordu.

Yazıda, "Birçok ülkenin mali görünümü üç nedenden dolayı beklenenden daha kötü olabilir: Büyük harcama baskıları, borç tahminlerinin iyimser olması ve büyük miktarda tanımlanamayan borçlar." ifadeleri yer aldı.

IMF uzmanları raporda, beklemenin riskli olduğunu ifade ederek, "Ülkelerin deneyimleri, yüksek borç seviyelerinin olumsuz piyasa tepkilerini tetikleyebileceğini ve olumsuz şoklar karşısında mali manevraların kapsamını sınırlayabileceğini gösteriyor." uyarısında bulundu.

Yeşil enerjiyi finanse etme, yaşlanan nüfusu destekleme ve savunma harcamalarını artırma baskısı göz önüne alındığında, harcamaları kısmak için çok az siyasi istek olduğu belirtilen raporda, bu nedenle "borç görünümüne ilişkin risklerin güçlü bir şekilde yukarı yönlü" olduğu ifade edildi.

IMF, ABD, Brezilya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Güney Afrika'da kamu borcunun artmasını bekliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Kamu Borcu 100 Trilyonu Geçecek - Son Dakika

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