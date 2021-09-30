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Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

30.09.2021 09:15
Küresel piyasalar karışık seyrediyor, System.String[]

Küresel piyasalar, para politikası yapıcılarının enflasyondaki arz şoklarının geçici olduğuna yönelik mesajlarını yinelenmesi sonrası sakinleşirken, bugün gözler ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Küresel piyasalar, para politikası yapıcılarının enflasyondaki arz şoklarının geçici olduğuna yönelik mesajlarını yinelenmesi sonrası sakinleşirken, bugün gözler ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Tedarik zincirindeki kırılma, enerji arzından navlun fiyatlarına neredeyse bütün ekonomik işleyişi olumsuz etkilerken, para politikası yapıcılarının arz şokunun zamanla düzeleceğine yönelik açıklamaları piyasalardaki endişeleri nispeten yatıştırdı.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin borç tavanını gelecek yıla kadar askıya almaya yönelik tasarıyı onaylaması ve Çin'de 49,6'yla Şubat 2020'den bu yana ilk defa 50 seviyesinin altına gerileyen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin Çin Merkez Bankası'nı (PBoC) kredi faiz oranlarını düşürebileceği beklentisini artırması, pay piyasalarında tepki alımlarının gelmesini sağladı.

Öte yandan, Çinli emlak devi Evergrande Asya tarafında risk unsuru olmayı sürdürürken, dün 94,4'le Ekim 2020'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksinin seyrinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Enflasyon endişelerine ilişkin sakinleştirici açıklamaların ardından dün hafif gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,52'nin hemen altında dengelendi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16, ve Dow Jones endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,24 düştü. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa tarafında, dün merkez bankası başkanlarının konuşmalarıyla alış ağırlıklı seyir güçlenirken, doğal gaz krizi de varlığını sürdürüyor.

İngiltere'de benzin sıkıntıları hafiflerken, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey dünkü konuşmasında varlık alımlarının son noktasına gelindiğini belirterek, "Para politikası arz şokların çözemez." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise enflasyondaki artışın arz şokları kaynaklı ve geçici olduğu vurgusunu yineledi.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2. çeyrekte yıllık yüzde 23,6'ya revize edildi. Önceki açıklamada GSYH'nın yıllık artışı yüzde 22,2 seviyesindeydi.

Avrupa borsaları, bu gelişmelerle dün alış ağırlıklı bir seyir izlerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,77, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni günün açılışında da alıcılı seyrediyor.

Avro/dolar paritesi dün 1,1589'la 24 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 1,16'nın hemen üzerinde işlem görüyor.

Asya'da, beklentilerin altında kalan makro ekonomik veriler sonrası karışık bir seyir izleniyor.

PBoC'nin yavaşlayan sanayi üretimini desteklemek ve emlak krizini çözmek amacıyla kredi faiz oranlarını indirebileceği beklentisi risk iştahını artırdı.

Japonya'da ise sanayi üretimi aylık yüzde 3,2, perakende satışlar da yüzde 4,1 azalışla beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimini ise Fumio Kishida kazanırken, Kishida'nın en kısa sürede bir ekonomik destek paketini devreye almaya bekleniyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,72 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

Dün küresel pay piyasalarına paralel alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,59 üzerinde 1.391,92 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,54 artışla 8,9237'den kapanış yapmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,9050 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özeti ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de 2. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1,370 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 1.420 puanın ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi

10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, eylül ayı TCMB PPK toplantı özeti

15.00 Almanya, eylül ayı TÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, 2. çeyrek GSYH

Tam Gemi Şok Denemeleri, İşsizlik, England, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


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