Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

12.03.2026 09:17
Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi ve ABD'de enflasyona ilişkin belirsizliklerle negatif seyrederken, gözler bugün saat 14.00'te açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. Ekonomistlerin büyük kısmı politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünde.

Savaş nedeniyle piyasalarda dalgalı seyir sürerken gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Özellikle Ortadoğu'da devam eden savaşın küresel piyasalarda yarattığı belirsizlik, para politikasına ilişkin beklentileri de etkiliyor.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ AYNI

Ekonomistler, yaklaşık dokuz ay önce başlayan faiz indirimi sürecine bu toplantıda ara verilmesini bekliyor. AA Finans'ın 38 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünde. Ankete katılan bir ekonomist ise 50 baz puanlık indirim öngörüsünde bulundu.

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürmüştü. Piyasalarda ise o toplantı için beklenti 150 baz puanlık indirimle faizin yüzde 36,5 seviyesine çekilmesi yönündeydi.

MERKEZ BANKASI'NDAN SAVAŞ ÖNLEMLERİ

Öte yandan Merkez Bankası, İran savaşı nedeniyle finansal piyasalardaki oynaklığa karşı bazı önlemler de açıklamıştı. Bu kapsamda bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesi kararlaştırılmış, ayrıca Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağı duyurulmuştu.

Bugün açıklanacak kararın, küresel gelişmeler ve iç piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle para politikasının yönüne ilişkin önemli bir sinyal vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

