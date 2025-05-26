Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son enflasyon raporunun ardından, dolar/TL için 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, TL'nin kur şoku sonrası toparlanma eğilimi gösterdiğini, ancak bazı yapısal kırılganlıkların sürdüğünü ifade etti.
19 Mart'ta yaşanan kur şokunun ardından Türkiye'nin döviz rezervlerinde yaklaşık 37 milyar dolarlık bir kayıp oluştuğunu belirten Goldman Sachs, bu kaybın kısa vadede telafi edilmesinin zor göründüğünü vurguladı. Ancak bankaya göre, yabancı para pozisyonlarındaki azalma ve TL faizlerinin artışı, ilave baskı riskini sınırlıyor.
Goldman Sachs, TL'nin daha yüksek seviyelerden yeniden değer kazanmaya başladığını ve bu sürecin yıllık bazda değer kaybı hızını öngörülenden erken yavaşlattığını belirtti. Raporda, "Enflasyonla mücadelede Türk Lirası hâlâ belirleyici bir rol oynuyor" vurgusu yapılarak, 2024'e kıyasla TL'nin daha istikrarlı bir performans sergileyeceği değerlendirildi.
Banka, önceki tahminlerinde 3 ay için 37, 6 ay için 39 ve 12 ay için 42 olarak öngördüğü dolar/TL seviyelerini, sırasıyla 41, 43 ve 45 olarak yukarı yönlü revize etti. Bu güncellemenin temelinde, hem iç dinamiklerdeki gelişmeler hem de küresel para politikalarındaki değişimlerin etkili olduğu belirtildi.
Son Dakika › Ekonomi › Bu tahmin çok konuşulur! Dev banka dolar/TL için günü gününe rakam verdi - Son Dakika
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