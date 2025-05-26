Bu tahmin çok konuşulur! Dev banka dolar/TL için günü gününe rakam verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Bu tahmin çok konuşulur! Dev banka dolar/TL için günü gününe rakam verdi

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Bu tahmin çok konuşulur! Dev banka dolar/TL için günü gününe rakam verdi
26.05.2025 12:30
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Bu tahmin çok konuşulur! Dev banka dolar/TL için günü gününe rakam verdi
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Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine yönelik güncel analizinde dolar/TL beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Kurda yıl boyunca değer kaybı hızının yavaşlayacağı öngörülürken, TL'nin 2024'e kıyasla daha iyi bir performans sergileyebileceği belirtildi. Bankanın tahminine göre dolar bu yılın sonunda 45 liraya ulaşacak.

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son enflasyon raporunun ardından, dolar/TL için 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, TL'nin kur şoku sonrası toparlanma eğilimi gösterdiğini, ancak bazı yapısal kırılganlıkların sürdüğünü ifade etti.

REZERV KAYBI TELAFİ EDİLEMEDİ, BASKI AZALDI

19 Mart'ta yaşanan kur şokunun ardından Türkiye'nin döviz rezervlerinde yaklaşık 37 milyar dolarlık bir kayıp oluştuğunu belirten Goldman Sachs, bu kaybın kısa vadede telafi edilmesinin zor göründüğünü vurguladı. Ancak bankaya göre, yabancı para pozisyonlarındaki azalma ve TL faizlerinin artışı, ilave baskı riskini sınırlıyor.

TL'DE KAYIPLAR YAVAŞLIYOR, PERFORMANS UMUT VERİYOR

Goldman Sachs, TL'nin daha yüksek seviyelerden yeniden değer kazanmaya başladığını ve bu sürecin yıllık bazda değer kaybı hızını öngörülenden erken yavaşlattığını belirtti. Raporda, "Enflasyonla mücadelede Türk Lirası hâlâ belirleyici bir rol oynuyor" vurgusu yapılarak, 2024'e kıyasla TL'nin daha istikrarlı bir performans sergileyeceği değerlendirildi.

DOLAR/TL İÇİN 3, 6 VE 12 AYLIK YENİ TAHMİNLER

Banka, önceki tahminlerinde 3 ay için 37, 6 ay için 39 ve 12 ay için 42 olarak öngördüğü dolar/TL seviyelerini, sırasıyla 41, 43 ve 45 olarak yukarı yönlü revize etti. Bu güncellemenin temelinde, hem iç dinamiklerdeki gelişmeler hem de küresel para politikalarındaki değişimlerin etkili olduğu belirtildi.

Bu tahmin çok konuşulur! Dev banka dolar/TL için günü gününe rakam verdi

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Son Dakika Ekonomi Bu tahmin çok konuşulur! Dev banka dolar/TL için günü gününe rakam verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Soğancı:
    AZ 45 EN AZ 7O TL OLMALIYDI ŞUAN EKONOMİK OLARAK BİTMİŞ DURUMDAYIZ 8 7 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    45 tl olacakmış duyda inanma . 5 5 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Yıllardır lafontenden masallar dinliyoruz sürekli zengin daha zengin fakir daha fakir oluyor ülkede bizler medyadan görüyoruz Bodrumu yalıkavağı milletin ne yiyip içtiğini. 1 0 Yanıtla
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