Kuru İncirde Aflatoksin Sorunu Çözüldü

Aydın'ın Milli meyvesi kuru incirde yaşanan en büyük sorunlardan biri olan aflatoksinli incirler, hazırlanan bir proje ile biyogaz enerjisine dönüştürüldü. Yapılan bu çalışmanın İspanya'da düzenlenen 42. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi'nde 'Sürdürülebilirlik Ödülü'ne layık görülerek küresel ölçekte model olarak değerlendirildiği belirtildi.

Türkiye'nin dünyada üretim ve ihracatında açık ara lider olduğu kuru incirin üretim ve ihracatının yüzde 60'dan fazlasını Türkiye gerçekleştiriyor. Ege Bölgesi'nde yetişen Sarılop çeşidi için Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere ABD, Çin ve Japonya'nın da aralarında olduğu birçok ülkeden büyük talep görüyor.

Ege İhracatçılar Birliği, zor bir yıl olmasına rağmen 2024-2025 sezonunda 100'ü aşkın ülkeye yapılan 63 bin ton kuru incir ihracatından ülkemize 337 milyon dolar döviz kazandırıldığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ege İhracatçılar Birliği, "Üretimde ve ihracatta dünya lideri olmamız nedeniyle kuru incir üretiminde kalite standartlarını yükseltme, sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda çalışmalar yapmayı sorumluluğumuzun gereği olarak değerlendiriyoruz. Bu gerçekten hareketle kuru incir sektörünün kalite ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik uzun soluklu çalışmalar yürütüyoruz. Aflatoksinle mücadele için 25 yıl önce seferberlik başlatmıştık. flotoksinli Kuru İncir Bertaraf Projemizi bu seferberlik kapsamında devreye aldık. 2024-2025 sezonunda bin 500 ton kontamine ürün pazara girmeden toplanarak yenilenebilir enerjiye dönüştürülecek. Böylece söz konusu ürünlerin hem insan sağlığı için risk oluşturmasını hem de doğaya karışması engellenecek. Çevre, çiftçi ve tüketici dostu projemizle INC'nin sürdürülebilirlik temelli en yenilikçi ürün ve hizmetler için verdiği ödüle aday olduk. Türkiye'nin yanı sıra ödül için ABD, İspanya, Avusturya ve Çin'in de aralarında bulunduğu sekiz ülke başvuru yapmıştı. Yapılan değerlendirmenin sonucu projemiz Sürdürülebilirlik Ödülü'nü kazandı. İklim değişikliği ve çevresel koşullar nedeniyle geçen yıl aflatoksin ve okratoksin varlığında önemli bir artış yaşandı. 2024 ürünü aflatokisinli kuru incir imha oranı yüzde 1,5'e çıkarıldı ve yüzde 1 oranında da küflü incir toplandı. Sonuç olarak yüzde 2,5 oranında kuru incir biyogaz tesisinde enerjiye dönüştürüldü. İhracatçılarımızın tüm gayretlerine ve yoğun kontrollerine rağmen, insan gözüyle ya da cihazlarla tespit edilemeyen, ışıma vermeyen bazı küf varlıkları, ihracat süreçlerinde sıkıntıya yol açtı. Yoğun kontrol süreçlerine rağmen zaman zaman bazı partiler, ihracat pazarlarından geri döndü. Halkımızın hiç kuşkusu olmasın. Bu ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın mevzuatına göre çok sıkı analiz ve denetimlere tabi tutularak ülkemize alındı. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan tek bir kuru incir partisinin yurda girişine izin verilmedi" denildi. - AYDIN