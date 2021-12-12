Üye Girişi
Kuru meyve ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor - Son Dakika

Kuru meyve ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor

12.12.2021 09:59
Kuru meyve ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor

Türkiye'ye 2021 yılının ocak-kasım döneminde 1 milyar 403 milyon dolar döviz kazandıran, 2021 yılı sonunda 1,5 milyar doları aşacak Türk kuru meyve sektörü, en büyük ihraç pazarı Almanya'nın kuru meyve ithalatçıları ile online platformda bir araya gelecek.

Türkiye'ye 2021 yılının ocak-kasım döneminde 1 milyar 403 milyon dolar döviz kazandıran, 2021 yılı sonunda 1,5 milyar doları aşacak Türk kuru meyve sektörü, en büyük ihraç pazarı Almanya'nın kuru meyve ithalatçıları ile online platformda bir araya gelecek.

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'ini tek başına gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Brüksel'de yerleşik Avrupa Kuru Meyve, Kabuklu Yemişler, Konserveler ve Benzeri Ürünler Ticaret Federasyonu (FRUCOM) ve Almanya'da yerleşik Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. ortaklığında 15 Aralık Çarşamba günü uluslararası katılımlı bir webinar düzenleyecek. Webinarda, sürdürülebilirlik ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı perspektifinden Türk kuru meyve ve kuru üzüm sektöründeki gelişmeler paylaşılırken, Alman kuru meyve pazarındaki yeni trendler hakkında bilgi sahibi olmak ve iki ülke arasındaki ticareti ve diyaloğu artırmak amaçlanıyor. FRUCOM Genel Sekreteri Anna Boulova'nın moderatörlük yapacağı toplantıda Türk bilim insanları Prof. Dr. Uygun Aksoy ve Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Hamburg Ticaret Borsası Yöneticisi Jeanette Gonnermann ve Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. Kuru Meyve Yönetim Kurulu Başkanı Jens Borchert konuşmacı olacak.

Yüzde 10,5'lik artış

Türkiye'nin kuru meyve ihracatının 2021 yılının 11 aylık döneminde yüzde 10,5'lik artışla 1 milyar 272 milyon dolardan 1 milyar 403 milyon dolara çıktığına işaret eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru meyve ihracatında Avrupa Birliğinin (AB) lokomotif olduğunu, 100 yılı aşkın bir süredir ticari ortağımız olan Almanya ile kurduğumuz güçlü bağları korumak istediklerini dile getirdi.

155 ülkeye ihracat

Kuru meyve sektörünün 2021 yılında 155 ülkeye ihracat yaptığını aktaran Celep, artan Covid vakaları ve sağlık riskleri nedeniyle uluslararası toplantıların ertelendiğini ancak kuru meyve ihracatında en büyük alıcı pazar olan Almanya'da yerleşik kuru meyve ithalatçılarına sürdürülebilirlik ve AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek, aynı zamanda Alman kuru meyve pazarındaki gelişmeler ve beklentilere ilişkin bilgi sahibi olmak için bu webinarı tertip edeceklerini ifade etti. "İhracat yaptığımız ülkeler arasında Almanya 212 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alıyor" tespitinde bulunan Başkan Celep, "Sürdürülebilirlik ve AB Yeşil Mutabakatı, başta Almanya olmak üzere AB üyesi ülkelerdeki yeni trendleri ve beklentileri yakından takip etmek bizim için hayati derecede öneme sahip. Gıda güvenliği ve kaliteli ürün arzı sektörümüzün öncelikleri. Bu açıdan birliğimizce yürütülen yoğun çalışmaları paylaşmak ve en büyük ihraç pazarımızın beklentilerini öğrenmek istiyoruz. Ümit ederim ki bu toplantı çok verimli geçsin ve önümüzdeki dönemde benzer toplantılar yapılmasına vesile olsun" diye konuştu.

Çekirdeksiz kuru üzüm lider

2021 yılının ocak-kasım döneminde Türkiye'nin kuru meyve ihracatında ilk sırada 389 milyon dolarlık tutarla çekirdek kuru üzüm yer aldı. Kuru kayısı ihracatı yüzde 29'luk yükselişle 237 milyon dolardan 306 milyon dolara çıkarken, kuru incir ihracatı yüzde 11'lik artışla 211 milyon dolardan 235 milyon dolara ilerledi. Kuru meyve ihracatında en büyük artış Antep fıstığında yaşandı. Antep fıstığı ihracatı yüzde 71'lik artışla 108 milyon dolardan 184 milyon dolara fırladı. Türkiye badem ihracatından 56 milyon dolar, çam fıstığından 37 milyon dolar, cevizden ise 31 milyon dolar döviz geliri elde etti. - İZMİR

Kuru meyve ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor
Kuru meyve ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor
Kuru meyve ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor
Kuru meyve ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor

Münir Karaloğlu, Almanya, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuru meyve ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çocukların korkunç şakası faciaya neden oldu! Dezenfektan döktüğü arkadaşını işte böyle ateşe verdi 10:02 Çocukların korkunç şakası faciaya neden oldu! Dezenfektan döktüğü arkadaşını işte böyle ateşe verdi
A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a 09:51 A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı 09:01 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı 23:10 Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki

Son Dakika Haberleri
09:51 A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a
09:33 Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek
09:07 Sağlıkçıların isyanı işe yaradı! Ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi
09:06 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı
09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı
09:00 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı
00:08 Süper Lig devlerinin radarındaki hoca Farioli'yle yollar ayrıldı
00:06 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar
00:04 Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında sağlıkçılardan suç duyurusu
00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor
Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü açıkladı! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü açıkladı! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri         
10:03
Akit TV canlı yayınına Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli damga vurdu! Sunucu uzun süre kendine gelemedi Akit TV canlı yayınına Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli damga vurdu! Sunucu uzun süre kendine gelemedi         
09:54
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi         
00:48
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 10:07:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kuru meyve ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement