Kuşadası 2024 Turizmde Rekor Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kuşadası 2024 Turizmde Rekor Bekliyor

Kuşadası 2024 Turizmde Rekor Bekliyor

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Akdoğan, 2024 turizm sezonunu başarılı ancak riskli değerlendirdi.

30.12.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan yaptığı yıl sonu açıklamasında, "2024 yılı turizm sezonu Kuşadası için iyi geçti, 2025 yılı için de beklentimiz iyi yönde ama fırsatlar ve riskleri iyi analiz etmeliyiz" dedi.

Kuşadası'nın 2024 yılında kruvaziyer yolcusu ve yerli turist açısından rekora koştuğunu söyleyen Akdoğan; "2025'de turizm çeşitliliği, sağlık, gastronomi ve sürdürülebilir turizm gibi fırsatların yanı sıra; iklim değişikliği, yüksek enflasyon, salgınlar ve güvenlik sorunları gibi riskleri iyi analiz etmeliyiz. Tüm altyapı ve teknik çalışmalarımızı fırsatları ve riskleri iyi analiz ederek yapmalıyız" dedi.

Akdoğan açıklamasının devamında Kuşadası Ticaret Odası olarak da verimli bir yıl geçtiğini söyledi ve şöyle devam etti; "2024 yılı biterken Ticaret Odamızın da 32. yılını dolduruyoruz. Bu yıl da Kanunun öngördüğü hizmetlerimizin yanı sıra eğitimler, toplantılar, bilgilendirmeler ve pek çok konuda üyelerimizin ve Kuşadası'nın sosyal hayatına dokunmaya devam ettik. Bu yıl kendi elektriğimizi üretmek için çalışma başlattık. Güneş Enerji Santralimiz, hizmet binamızın çatısında kurulumu tamamlanarak, üretime başladı. Binamızın elektrik ihtiyacının tamamını karşıladığımız GES ile ürettiğimiz elektriğin fazlasını satarak öğrencilere verdiğimiz burs fonuna aktaracağız. Böylece sağladığımız tasarrufla, çok yüklü elektrik giderinden kurtularak, temiz bir dünya bırakmayı hedeflediğimiz gelecek nesillere, daha fazla katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Akdoğan konuşmasının devamında, "2024 yılında bir icraatımız da tarihe not düşmek oldu. Ticaret Odası olarak, yaşadığımız ilçemizin geçmişten günümüze ticari hayatını tanıyalım, bilgileri derleyelim diye çıktığımız yolda bir yıldan fazla bir sürede, Araştırmacı-Yazar Mahmut Ökçesiz ve ekibi tarafından titizlikle hazırlanan Antik Çağdan Günümüze Kuşadası Ticaret Tarihi isimli kitabımız basıldı ve üyelerimize gönderildi. Kuşadası ve bölgemiz ile ilgili bugüne kadar hiç duymadığımız pek çok bilgi ve belgeyi ulaşılan bu araştırmayla, ticari geçmişimize ışık tutarak, geleceğimiz için yol çizmeyi amaçladık" açıklamasında bulundu.

Turizm açısından verimli bir sezon geçse de, ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyonun 2024'te çok etkili olduğunu söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan açıklamasının sonunda, 2025 yılının tüm dünyada ve ülkemizde 2024'den çok daha iyi geçmesini, ülkemiz ve Kuşadası için öncelikle sağlık, ardından bolluk, bereket, barış ve umut dolu güzel günler getirmesi dilekleriyle, herkesin yeni yılını kutladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Serdar Akdoğan, Kuşadası, Ekonomi, Enerji, Turizm, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası 2024 Turizmde Rekor Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:32:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası 2024 Turizmde Rekor Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.