Kuşadası Kruvaziyer Turizminde Rekor Kırıyor

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 gemiyle gelen 9 bin 350 turisti ağırladı.

Ege Port Limanı'na, Bahama bayraklı "Odyssey of the Seas", Malta bayraklı "Celebrity Equinox" ile İtalya bayraklı "AIDAblu" isimli kruvaziyerler yanaştı.

"Yüzen otel" olarak adlandırılan gemilerden toplam 9 bin 350 yolcu indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, bu yıl Kuşadası'da kruvaziyer ve yolcu sayısında rekor beklediklerini belirtti.

Kuşadası'nın kruvaziyer turizminde ön plana çıktığını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Gemi ve yolcu sayısındaki artışın Kuşadası'nın uluslararası alanda giderek daha fazla tercih edildiğini gösteriyor. Kuşadası'na gelen gemi şehre turistik ve ekonomik açıdan büyük fayda sağlamakta. Kruvaziyer turizminin artışı, Kuşadası'nın uluslararası alandaki prestijini de güçlendiriyor."