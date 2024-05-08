Kuşadası'na 3 kruvaziyer gemisiyle 6 bin 590 turist geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası'na 3 kruvaziyer gemisiyle 6 bin 590 turist geldi

Kuşadası\'na 3 kruvaziyer gemisiyle 6 bin 590 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bu sabah gelen 3 kruvaziyer gemisi, toplam 6 bin 590 turist getirdi. Gemilerden inen turistlerin bir kısmı turlara katılara Efes Antik Kenti ve Meryemana başta olmak üzere ören yerlerini gezerken, bir kısım da ilçede kalıp alışveriş yaptı. Kuşadası Limanı'na bu sabah Malta bayraklı Mein Schiff 6, Norveç bayraklı Viking Jüpiter ve İtalya bayraklı Aida Blue adlı kruvaziyer gemileri geldi. Üç gemi ilçeye toplam 6 bin 590 turist getirdi. Gemiden inen yolcular, folklor gösterileri eşliğinde karşılandı. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryemana turuna katılmak üzere otobüslerle ilçeden ayrıldı. Kalan turistlerin ise kent merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu ve alışveriş yaptı. Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 25'inin gerçekleştiği Akdeniz'de, Kuşadası'nı 2024 yılının sonuna kadar yaklaşık 625 kruvaziyerle 1 milyonun üzerinde yolcunun ziyaret etmesi bekleniyor.

08.05.2024 17:35
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine bu sabah gelen 3 kruvaziyer gemisi, toplam 6 bin 590 turist getirdi. Gemilerden inen turistlerin bir kısmı turlara katılara Efes Antik Kenti ve Meryemana başta olmak üzere ören yerlerini gezerken, bir kısım da ilçede kalıp alışveriş yaptı.

Kuşadası Limanı'na bu sabah Malta bayraklı Mein Schiff 6, Norveç bayraklı Viking Jüpiter ve İtalya bayraklı Aida Blue adlı kruvaziyer gemileri geldi. Üç gemi ilçeye toplam 6 bin 590 turist getirdi. Gemiden inen yolcular, folklor gösterileri eşliğinde karşılandı. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryemana turuna katılmak üzere otobüslerle ilçeden ayrıldı. Kalan turistlerin ise kent merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu ve alışveriş yaptı. Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 25'inin gerçekleştiği Akdeniz'de, Kuşadası'nı 2024 yılının sonuna kadar yaklaşık 625 kruvaziyerle 1 milyonun üzerinde yolcunun ziyaret etmesi bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası'na 3 kruvaziyer gemisiyle 6 bin 590 turist geldi - Son Dakika

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