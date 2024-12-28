Kuşadası'na TOBB Anaokulu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kuşadası'na TOBB Anaokulu Açıldı

Kuşadası\'na TOBB Anaokulu Açıldı

Kuşadası Ticaret Odası, yeni açılan TOBB Anaokulu'nu ziyaret ederek eğitimdeki önemini vurguladı.

28.12.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile birlikte iki ay önce açılan TOBB Anaokulu ziyaret ederek, okulda incelemelerde bulundu. KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "TOBB Anaokulu'nu Kuşadası'na kazandırmaktan mutluyuz" dedi.

TOBB Anaokulunun Kuşadası'na kazandırılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; okulun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasından yapılan protokol kapsamında yapımının tamamlandığını ve 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle hizmete girdiğini söyledi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar ve bazı yönetim kurulu üyelerine ziyarette, TOBB Anaokulu Müdürü Asiye Tunç eşlik ederek bilgi verip desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; TOBB Anaokulunun, son derece donanımlı fiziki koşullarıyla Kuşadası'nda bir ilk olduğunu dile getirdiği ziyarette; yeni okulun Kuşadası'na, öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyerek, "Eğitime son derece önem veren TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

250 Öğrenci kapasiteli, 12 derslikli okulda yeni açılmasına rağmen, 150 öğrenci bulunduğu belirtilid. MEB müfredatına göre eğitim veren TOBB Anaokulu'nun minik öğrencileri İngilizce, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, drama, ritmik dans, jimnastik gibi pek çok farklı konuda ders görüyor. Çevre temalı eğitim modeli uygulanan okulda öğrenciler, geri dönüşümle el sanatları öğrenmenin yanı sıra aldıkları sanat eğitimi ile dünyaca ünlü sanatçılar ve eserlerini de tanıyorlar. Aynı zamanda beslenme dostu okul programı uygulanan okulda öğrencilerin yemekleri bizzat okulun mutfağında hazırlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kuşadası, Ekonomi, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'na TOBB Anaokulu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 10:59:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'na TOBB Anaokulu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.