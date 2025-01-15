Kuşadası'nda ARYA A.Ş'de Yönetim Değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası'nda ARYA A.Ş'de Yönetim Değişikliği

Kuşadası\'nda ARYA A.Ş\'de Yönetim Değişikliği

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ARYA Turistik Tesisleri A.Ş'de görev değişikliği yapıldı. Tümer Apaydın, yönetim kurulu başkanlığını Oğuzhan Turan'a devretti. Yeni başkan Turan, kaliteyi artırma sözü verdi.

15.01.2025 16:52  Güncelleme: 16:53
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Kuşadası Belediyesi'nin öz iştiraklerinden olan ARYA Turistik Tesisleri A.Ş yönetiminde görev değişikliği yaşandı. Bu kapsamda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tümer Apaydın, bayrağı Oğuzhan Turan'a devretti.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından uygulanan mali disiplinle ekonomik açıdan istikrara kavuşan ve Kuşadası'nda kaliteli hizmetin adresi haline gelen ARYA A.Ş'nin yeni yönetim kurulu başkanı Oğuzhan Turan oldu. Yaklaşık 3 yıldır ARYA A.Ş'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini büyük bir başarıyla sürdüren Tümer Apaydın, düzenlenen törenle görevini Oğuzhan Turan'a devretti.

ARYA A.Ş'deki yeni görevini büyük bir titizlikle yürüteceğini belirten Oğuzhan Turan, "Öncelikle Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi de olan çok değerli Tümer Apaydın'a bugüne kadar ARYA A.Ş'ye verdiği emek ve sunduğu katkılar için çok teşekkür ediyorum. Kendisi görev yaptığı süre boyunca ARYA A.Ş'yi çok iyi yerlere getirdi. Ben de aynı hassasiyet ve özveriyle çalışacağım" dedi.

Tümer Apaydın ise, "Oğuzhan Turan'a ARYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Oğuzhan Turan'ın, sahip olduğu tecrübe ve donanımla ARYA A.Ş'nin hizmet kalitesi çıtasını daha da yükseklere çıkaracağından eminim. Başkanımız Ömer Günel'e de görev yaptığım süre boyunca bana verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederim. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

ARYA A.Ş'nin Oğuzhan Turan başkanlığındaki yeni yönetimi ise şöyle: Özen Ok Özkuşlar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Murat Sert, Hakan Aydın, Cebbar Kaya. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda ARYA A.Ş'de Yönetim Değişikliği - Son Dakika

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