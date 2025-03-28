Kuşadası\'nda Bayram Turizmi Umut Veriyor

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada; bayram tatilinin uzun olmasının turizmde artış getireceğini umduğunu söyledi.

Başkan Akdoğan açıklamasında "Okulların ara tatili ile birlikte, özellikle yerli turist sayılarında ilçemizde artış bekliyoruz. Rezervasyonların iyi gitmesi, kruvaziyer gemi sayılarındaki artış gibi faktörler nedeniyle 2025 turizm sezonunun önceki yıllardan çok daha iyi geçeceği umudunu taşıyoruz. Sezon öncesi iyi bir motivasyonla başlangıç yapıyoruz. Bu durum ilçemizde faaliyet gösteren tüm sektörleri olumlu etkileyecektir" dedi.

Akdoğan bayram öncesi yaptığı açıklamada; herkesin birlik beraberlik içerisinde, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesi temennilerinde bulundu ve tüm sezon tatilcileri Kuşadası'na davet etti. - AYDIN