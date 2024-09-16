Kütahya'da Ahududu Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Ekonomi

Adana\'da tır ve minibüs birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da "Ahududu Şenliği"

Üreticiler arasında renk, görünüm ve tat üzerinden 'En İyi Ahududu' yarışması düzenlendi, ilk 3'e girenlere ödülleri verildi

Kütahya Sekiören Kadın Kooperatifi Başkanı Hatice Yakar:

"Ahududu meyvesi üretiminde hedefimiz ilk önce yurt içine, daha sonra yurt dışına satış yapmak"

KÜTAHYA - Kütahya'da düzenlenen "Ahududu Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün 'İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi'nin "Kütahya İyi Tarımda İlerliyor" faaliyetleri çerçevesinde, Sekiören köyünde 100 dekarlık alana ahududu ekimi yapıldı. Kütahya Sekiören Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından ekimi yapılan ahududunun hasadı yapıldı. Daha sonra da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ın da katıldığı törenle "Ahududu Şenliği" düzenlendi. Şenlikte konuşan Genel Müdür Atalay, "Kütahyalı üreticilerimize bundan sonra daha fazla destek vereceğiz, yeter ki üretsinler" dedi.

Şenlikte üreticiler arasında 'En İyi Ahududu' yarışması düzenlendi ve jüri üyeliğini Genel Müdür Mustafa Altuğ Atalay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay yaptı.

Renk, görünüm ve tat üzerinden puan veren protokol üyeleri, 14 üreticinin katıldığı yarışmada ilk üçü belirledi ve ödüllerini takdim etti.

Kütahya Sekiören Kadın Kooperatifi Başkanı Hatice Yakar, yaptığı açıklamada, "30 üyemiz bulunuyor. Ahududu meyvesi üretiminde hedefimiz ilk önce yurt içine satış yapmak. Daha sonra da yurt dışına. Bilindiği gibi, ahudududan başta reçel olmak üzere bir çok mamul elde ediliyor. Biz ahududu üretimini sevdik. İnşallah verilen desteklerle bunu daha yaygınlaştıracağız" diye konuştu.