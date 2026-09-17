Kütahya OSB’de geleceğe dönük projeler masaya yatırıldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) geleceğine yönelik hedeflerin, projelerin ve bölgedeki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda ulaşım, güvenlik, acil müdahale hizmetleri, teknik altyapı ve üniversite-sanayi iş birliği konuları ele alındı.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, OSB'nin gelişimi ve sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni yatırımlar üzerinde çalıştıklarını belirterek, bölge içerisinde itfaiye, ambulans ve acil müdahale hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik proje hazırladıklarını söyledi. Başkan Tolga Eskioğlu, "İlerleyen zamanlarda bir itfaiye bölgesi içerisinde, bir de faaliyet gösterecek ambulans ve acil müdahale ekibi kurmak istiyoruz. Bu hem sanayicimize hem de bölgemize uzun vadede fayda sağlayacak. Çok yüksek bütçeli bir yatırım olmasına rağmen bu yatırımı hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bürokratik süreçler biraz ağır ilerledi ama sonunda bir noktaya geldik. İnşallah bir sene içerisinde bu projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

OSB'de ağır sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu teknik hizmetlerin bölge içerisinde karşılanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Eskioğlu, "Ağır sanayicilerimizin işlerine hizmet verecek, bölgeye hizmet edecek bazı teknik altyapıları oluşturmak istiyoruz. Burada çeşitli testlerin yapılabileceği bir sistem kuracağız. Bu hizmetin Kütahya'nın yanı sıra Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir gibi çevre illere de katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Başkan Eskioğlu, bazı belediyelerin de söz konusu hizmetlerin hayata geçirilmesini beklediğini ifade ederek, "Biz bu projeye başladığımız zaman çeşitli belediyelerimiz de 'Bir an önce yapın, biz size işlerimizi paylaşalım. Çünkü yetişemiyoruz' dediler. Bu açıdan baktığımızda bölgemiz için önemli bir hizmet olacak" ifadelerini kullandı.

"Bu bölgenin en büyük sıkıntısı ulaşım"

Kütahya OSB'nin en önemli sorunlarından birinin ulaşım olduğunu vurgulayan Başkan Eskioğlu, "Bu bölgenin en büyük sıkıntısı ulaşım. Ulaşımla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Çevre yolunun devamında bizim bölgeye bağlantımızı sağlayacak bir kavşağa ihtiyaç var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde de görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Eskioğlu, "En son pazartesi günü Sayın Bakanımızla yapılan görüşmelerde bu konuyu anlattık. Talebimiz, çevre yolunun devamında OSB'mize bağlantı sağlayacak kavşağın yapılması. Sayın Bakanımız da proje varsa elinden geleni yapmak istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

OSB'de güvenlik konusunun da önem taşıdığını belirten Tolga Eskioğlu, yaklaşık 26 yıldır bölgede faaliyet yürütüldüğünü ifade ederek, "26 yıldır biz buradayız. Bu 26 yılda burada çok büyük hırsızlık olayları oldu. Çok üzgünüz ki geçmişte bunları yaşadık. Ancak özellikle son 5 yılda hiçbir hırsızlık olayı yok. Bu, jandarmamızın ve kendi güvenlik ekiplerimizin çalışmalarıyla ilgili" diye konuştu.

Güvenlik tedbirlerini daha da artırmak istediklerini belirten Eskioğlu, "En azından geceleri kontrollerin daha etkin olmasını istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Esin Güral Argat: "Yatırımlar ihtiyaca göre planlanmış"

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat ise Kütahya OSB'deki yatırımların planlı şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Son derece güçlü bir yatırım yapılmış ve çok ciddi yatırımlar gerçekleştirilmiş. Alanlar ona göre tahsis edilmiş. Bunların hepsi sadece yapmış olmak için değil, gerçekten ihtiyaca karşılık verecek ve doğru şekilde kurgulanarak yerleştirilmiş" dedi.

OSB'nin yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıya sahip olduğunu belirten Başkan Argat, "OSB'yi bildiğimiz zaman gerçekten burada yatırımların doğru şekilde yapıldığını, yatırımcılarıyla birlikte doğru işleyen bir OSB organizasyonunun olduğunu net bir şekilde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayide nitelikli insan kaynağı sorununun Türkiye genelinde önemli bir konu olduğunu belirten Argat, yurt dışında uygulanan eğitim modellerinden örnek verdi.

Argat, "Şimdi hepimiz insan kaynağı ile ilgili problemlerimizi konuşuyoruz. Sadece burada değil, aslında Türkiye'de de önemli bir konu. Özellikle sanayide nitelikli insan kaynağı konusu çok önemli" diye konuştu.

Yurt dışında gördüğü bir modeli Kütahya için de değerlendirebileceklerini belirten Esin Güral Argat, "OSB'lerin içerisinde kurulan üniversiteler ya da yüksekokullar vasıtasıyla ilgili yatırımcıların ihtiyacı olan insan kaynağının eğitimi sağlanıyor. Yani yatırımcı, 'Ben şu yatırımı yapıyorum ve şu niteliklerde insan kaynağına ihtiyacım var' diyor. Buna göre orada oluşturulan programla belirli bir süre eğitimler veriliyor, insan kaynağı yetiştiriliyor ve sanayiye hazır hale getirilmiş oluyor" dedi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Argat, "Üniversite ve sanayi iş birliğine geçilmesi için burada, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde çok güçlü bir altyapı var. Bunun geliştirilmesinin önemli faydalar sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.