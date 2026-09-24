Kütahya Tavşanlı\'da aspir hasadı sürüyor, üreticilere bol hasat dilendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde "Aspir Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere dağıtılan aspir tohumlarının hasadına devam ediliyor.

Proje kapsamında üreticilere ulaştırılan aspir tohumları toprakla buluşurken, yetiştirilen ürünlerin hasat süreci de sürüyor. "Aspir Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" ile aspir üretiminin yaygınlaştırılması, üretim deseninin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin alternatif ürünlerle desteklenmesi hedefleniyor. Yetkililer, yürütülen çalışmaların üretime katkı sunduğunu belirterek tüm üreticilere bol ve bereketli bir hasat sezonu diledi.