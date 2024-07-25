Kütahya Valisi: İl Genelinde 18 Milyar TL Yatırım Yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya Valisi: İl Genelinde 18 Milyar TL Yatırım Yapılacak

Kütahya Valisi: İl Genelinde 18 Milyar TL Yatırım Yapılacak

Kütahya Valisi Musa Işın, Pazarlar ilçesinde yaptığı açıklamada, il genelinde 18 milyar TL yatırım yapılacağını duyurdu. Vali Işın, Pazarlar ilçesine bağlı köylere yapılacak yatırımların yanı sıra devlet hastanesi inşaatının başlayacağını, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun çözüleceğini ve köylerin içme suyu sorununa çözüm bulunacağını belirtti.

25.07.2024 11:29
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Pazarlar ilçesi ziyaretinde açıklamalarda bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, il genelinde 18 milyar TL yatırım yapılacağını ifade etti.

Pazarlar ilçesinde ilçe protokolü ve kurum müdürlerinin de katıldığı ziyarette, vatandaşların talep ve önerileri dinleyen Vali Musa Işın, Kütahya İl Özel İdaresi aracılığıyla Pazarlar ilçesine bağlı köyler için 2024 yılı içerisinde 4 milyon 52 bin 942 TL yatırım yapılacağını müjdeledi.

"Devlet Hastanesinin yer teslimi yapıldı"

Sağlık hizmetlerine yapılan yatırımlarla ilgili de konuşan Vali Işın, devlet hastanesi için yer teslimi yapıldığını ve bu yıl içerisinde ihaleye çıkılarak inşaat çalışmalarına başlanacağını belirterek, "Sağlık Bakanlığımız inşallah buranın şartlarına uygun, ihtiyacını karşılayacak bir hastane yapacak" dedi.

"Öğrencilerin barınma sorunu çözülecek"

Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa da değinen Işın, meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin barınması amacıyla iki binanın tahsis edilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına talepte bulunacaklarını belirtti. Kütahya genelinde bu sene 18 milyar TL yatırım harcaması yapılacağını anlatan Vali Işın, "Yatırımların bitirilmesi, kamu harcamalarının sekteye uğramaması konusunda Cumhurbaşkanımızın talimatı ve hükümetimizin destekleriyle çalışmaları sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Köylerin içme suyu sorununa da çözüm bulunacağı müjdesini veren Işın, 1,5 milyon TL'lik bir ödenekle köylerin içme suyu sorunlarının giderileceğini ve ağustos ayında da 100 milyon TL'lik ek bir ödenekle tüm ilçelerde su sorununa çözüm bulunacağını söyledi. Vali Musa Işın, "Bu sene önce su, sonra yol sloganıyla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşıladıktan sonra köylerimizin yollarını daha sağlıklı bir hale kavuşturacağız" dedi.

"Vatandaşların talebi üzerine bordo bulamacı desteği artırıldı"

Tarım alanında da önemli destekler verileceğini belirten Vali Işın, meyve ağaçlarını hastalıklardan korumak için 600 bin TL değerinde bordo bulamacı dağıtıldığını ve vişne ile kirazın Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili için çalışmaların başlatıldığını ifade etti. Vatandaşların talebi üzerine Işın, İl Özel İdare bütçesinden 600 bin TL daha bordo bulamacı için ödenek ayrılması talimatını verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya Valisi: İl Genelinde 18 Milyar TL Yatırım Yapılacak - Son Dakika

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