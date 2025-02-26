KUTSO'dan Anfaş Fresh Antalya Fuarı Daveti - Son Dakika
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Ekonomi

KUTSO'dan Anfaş Fresh Antalya Fuarı Daveti

KUTSO\'dan Anfaş Fresh Antalya Fuarı Daveti

KUTSO Başkanı Fahri Özen, Anfaş Fresh Fuarı'na tüm üyelerini katılmaya davet etti.

26.02.2025 11:28
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Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Fahri Özen, 18-20 Eylül tarihlerinde 6'ncısı düzenlenecek 'Anfaş Fresh Antalya Fuarı'na Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerindeki tüm üyeleri katılmaya davet etti. Başkan Özen, ülke ve kent ekonomisine katkı koyan 'Anfaş Fresh Antalya'ya sahip çıkacaklarını söyledi.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve Yönetim Kurulu üyesi Ziya Özden Tezgel, Anfaş Fresh Antalya Fuarı Proje Müdürü Buse Özbilek ile Satış Yönetici Burcu Sungur'la birlikte, KUTSO Başkanı Fahri Özen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, KUTSO Başkanı Fahri Özen'e dekoratif çini kabartma vazo hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özen, ANFAŞ'ın fuarcılık sektöründe Türkiye'nin en önemli markalarından biri olduğunu söyledi. ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, geçtiğimiz ay Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nın (Food Product) 31'incisini başarı ile düzenlediklerini hatırlatarak, şimdi de tüm enerjilerini, 18-20 Eylül tarihinde yapılacak Sebze, Meyve, Arıcılık, Ambalaj, Lojistik, Depolama ve Taze Ürün Teknolojileri Fuarı'na (Anfaş Fresh Antalya) harcadıklarını söyledi. Ülkedeki tüm üreticilerin kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Bıdı, özellikle Batı Akdeniz bölgesindeki üreticilerinin kendi bölgelerindeki bu fuara sahip çıktıklarını gözlemlediği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

KUTSO Başkanı Fahri Özen ise 'Anfaş Fresh Antalya'nın kentin bir markası olduğuna dikkat çekerek, "Dünyanın birçok ülkesine yaş sebze ve meyve ihracatı yapıyor olmamız nedeniyle, bölge olarak bu fuarı destekliyoruz. Yapılan bir kilo fazla domatesin, bir dolar fazla gelirin bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacağına inananlardanız. Fuarımızın tekrar Antalya'da yapılacak olmasından dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Hem ilimize dünyanın birçok ülkesinden uçuşun daha fazla olması, hem de bölgemizin tarımın başkenti olmasından dolayı Anfaş Fresh Antalya'yı sonuna kadar destekliyoruz ve tüm üyelerimizin katılmasını bekliyoruz" dedi. Başkan Özen, bölgenin pazar payının artması için her türlü platformda çalışmalar yürüttüklerini, eğitimler düzenlediklerini, Anfaş Fresh Antalya fuarının da bu konuda kendilerine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını sözlerine ekledi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi KUTSO'dan Anfaş Fresh Antalya Fuarı Daveti - Son Dakika

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