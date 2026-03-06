Kuveyt petrol üretimini durdurdu - Son Dakika
Kuveyt petrol üretimini durdurdu

06.03.2026 18:10  Güncelleme: 18:20
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından küresel petrol piyasalarını endişelendirecek bir gelişme yaşandı. Kuveyt, depolayacak kapasite kalmadığı için petrol üretimini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Kuveyt, depolayacak kapasitesinin kalmaması nedeniyle petrol üretimini durdurma kararı aldı.

KUVEYT PETROL ÜRETİMİNİ ASKIYA ALDI

ABD-İsrail'in saldırılarına İHA ve füze misillemeleriyle yanıt veren İran, savaşın en başında ekonomik kartını da oynamayı ihmal etmedi. İran, dünya petrol ticareti için hayati önemi bulunan Hürmüz Boğazı'nı kapatırken, geçmeye çalışan her gemiyi vuracaklarını açıkladı.

Söz konusu karardan ilk olarak Körfez ülkesi Kuveyt etkilendi. Dünyada günlük ham petrol üretiminde 10. sırada yer alan Kuveyt, depolayacak kapasite kalmadığı için petrol üretimini durdurdu.

KUVEYT'İN DÜNYA PETROL ÜRETİMİNDEKİ YERİ

Küresel enerji piyasasının en stratejik aktörlerinden biri olan Kuveyt, 2026 yılı itibarıyla günlük ortalama 2,6 ila 2,8 milyon varil bandındaki üretimiyle dünya ham petrol üretiminde 10. sırada yer almaktadır. OPEC+ kotalarına uyum çerçevesinde üretim kapasitesini dinamik tutan ülke, sahip olduğu 101,5 milyar varillik kanıtlanmış rezerviyle dünya genelinde en çok petrole sahip 7. ülke konumundadır. Kuveyt Petrol Şirketi'nin (KPC) stratejik hedefleri doğrultusunda, 2026 yılı içerisinde sürdürülebilir üretim kapasitesinin 3,2 milyon varile çıkarılması planlanırken; bu devasa enerji arzı, ülke ihracat gelirlerinin yaklaşık %90'ını oluşturarak Kuveyt ekonomisinin temel taşı olmayı sürdürmektedir.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır.

Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    üretsen ne olacak paralar zaten ABD ye gidiyordu 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
