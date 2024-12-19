Kuveyt Türk Yatırım Faaliyetlerine Başladı

Ekonomi

Kuveyt Türk Katılım Bankasının yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Kuveyt Türk Yatırım, Türkiye'nin katılım esaslı ilk yatırım menkul değerler şirketi olarak faaliyetlerine başladı.

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selman Ortaköy ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, finans ve yatırım ekosisteminden çok sayıda sektör temsilcisi ve basın mensubu katıldı.

Kuveyt Türk Katılım Bankasının yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Kuveyt Türk Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulundan 11 Temmuz 2024'te aldığı faaliyet izniyle sektöre giriş yaptı. Katılım esaslı yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirket, teknoloji ve dijital dönüşümle desteklenen yatırım hizmetleri sunuyor. Şirket, bireysel ve kurumsal müşteriler için katılım endeksine uygun yatırım araçlarıyla finans sektöründe önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Bireysel yatırımcılar için hisse senedi işlemleri, portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve piyasa analizleri gibi hizmetler sunan şirket sektörde bir ilki gerçekleştirerek "Katılım Esaslı Model Portföy" hizmetini de sunuyor. Bu kapsamda şirket, yatırımcılara yalnızca katılım endeksinde yer alan şirketlerden oluşan tematik model portföyler ve koleksiyon kartları sunuyor.

Kuveyt Türk Yatırım, kurumsal finansman alanında ise halka arz aracılığı, finansman danışmanlığı, şirket değerleme ve satın almayla birleşme süreçlerine aracılık ederek kurumsal müşterilere kapsamlı çözümler sunmayı amaçlıyor.

"Yatırımcının sermaye piyasalarına ilgisi artıyor"

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy, etkinlikte yaptığı konuşmasında, katılım ilkelerine dayalı Türkiye'nin ilk ve tek yatırım menkul değerler şirketi olarak finans sektöründe yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirtti.

Türkiye'nin sermaye piyasalarında son 5 yılda önemli bir dönüşüm yaşandığını aktaran Ortaköy, " Borsa İstanbul'daki bireysel yatırımcı sayısı 1 milyondan 7 milyona ulaştı. Bu gelişme, finansal okuryazarlık seviyesinin artışıyla birlikte yatırımcının sermaye piyasalarına olan ilgisini açıkça ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Ortaköy, Türkiye'de borsa serüveninin 1850'li yıllarda İstanbul'da tahvilat borsasının kurulmasıyla başladığını, 1980'lerde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) devreye girmesiyle bu sürecin farklı bir boyuta taşındığını anlattı.

Son 5 yılda sermaye piyasalarında büyük bir dönüşüm yaşandığına dikkati çeken Ortaköy, şu bilgileri paylaştı:

"Bu dönemde toplam işlem hacminde ciddi bir artış yaşandı. 2024 itibarıyla Borsa İstanbul'daki işlem hacmi 40 trilyon lira seviyesine ulaştı. 2019'da yalnızca 1 milyon olan yatırımcı sayısı, 2024 itibarıyla 7 milyona yükseldi. Halka açık şirket sayısı ise 300'den 570'e çıktı. Halka açık şirketlerin toplam piyasa değeri de 500 milyar liradan 6 trilyon liraya çıktı."

Tahvil ve sukuk ihraç eden firma sayısı beş yılda 570'ten 900'e çıktı

Ortaköy, yatırım fonlarındaki artışa da işaret ederek, "2019'da 100 milyar liranın altında olan yatırım fonlarının toplam büyüklüğü, 2024 itibarıyla 5,5 trilyon lirayı aştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal firmaların sermaye piyasası araçlarına erişiminin de giderek arttığını aktaran Ortaköy, şunları kaydetti:

"Beş yıl önce özel sektörün çıkardığı borçlanma araçları, yani tahvil ve sukuk ihraç eden firma sayısı 570 iken, bugün bu rakam 900'e çıktı. Kendi tahvilini, borçlanma kağıdını ihraç eden firmalarımızın bu ürünle elde ettiği finansman tutarı 5 yıl önce yıllık 200 milyar lira seviyesindeyken, bugün 600 milyara yaklaşmış durumda. Tüm bu rakamlar bize sermaye piyasası araçlarının son 5 yıl içerisinde ne kadar derinleştiğini, ne kadar geliştiğini göstermekle beraber, bundan sonraki yıllardan ne kadar umutvar olabileceğimizi de gösteriyor."

Bankanın müşteri sayısını 2025'te 10 milyona çıkarma hedefi

Ortaköy, katılım finans ekosisteminin büyümesine katkı sunma hedefinde olduklarını vurgulayarak, bu kapsamda yatırım hizmetlerinde yeni bir döneme geçtiklerini belirtti.

Bu dönüşüm içinde, Kuveyt Katılım Bankasının pozisyonunun önemli olduğuna değinen Ortaköy, şunları kaydetti:

"Kuveyt Katılım Bankası, katılım bankacılığında lider konumda olup, 35 yıllık birikimiyle Türkiye'nin en köklü finans kuruluşlarından biridir. Bugün bankanın müşteri sayısı 10 milyona yaklaştı. 2025 stratejimizde ise bu sayıyı 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Kuveyt Katılım Bankası, 360 derece finansal hizmet sunabilen 54 bankadan biri olarak sektörde güçlü bir konuma sahip. Teknolojik altyapısıyla, sigorta sektöründeki Neova Sigorta, portföy yönetiminde Kuveyt Portföy, bireysel emeklilik sistemindeki Katılım Emeklilik gibi iştiraklerle birlikte, müşterilerine her alanda hizmet sunuyor."

Müşteriye kazandırmayı esas alan bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Ortaköy, müşterisine kazandırmadığı sürece kazancından memnun olmayan, ihtiyacı olmayan ürünü sunmayan ve kısa vadeli işlemlerin ötesinde uzun vadeli bir finansal yol arkadaşlığı sunan bir kurum olacaklarının altını çizdi.

Kuveyt Türk Yatırım olarak, Türkiye'de olduğu gibi küresel piyasada da yatırımcılara yeni olanaklar sunacaklarını söyleyen Ortaköy, "2025 yılı içerisinde hayata geçireceğimiz önemli projelerden bir tanesi de tüm müşterilerimize dünya borsalarında katılım standartlarında uygun şirketlerle ilgili anlık haberlerin, analizlerin tutum olması ve işlem yapmalarına imkan sağlanması konusunda yürüttüğümüz entegrasyon projesi olacak. 2025 yılı içerisinde hatta ilk yarıda bu projeyi tamamlayacağız." diye konuştu.