Kuzey Makedonya heyeti Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Kuzey Makedonya heyeti Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret etti

Kuzey Makedonya heyeti Eskişehir Sanayi Odası\'nı ziyaret etti

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakan Yardımcısı Astirt İseni ve beraberindeki heyet, Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ticari ve yatırım ilişkileri ele alındı.

05.09.2024 16:11  Güncelleme: 16:14
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Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakan Yardımcısı Astirt İseni, Dış Politika Danışmanı Mustafa Veseli, Protokol Başkanı Halil İseni, Üsküp Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu ve beraberindeki heyet Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) Başkanı Rüştü Şentuna, Başkan Yardımcıları Güven Terzioğlu, Metin Tosun, Lokantacıları Odası Başkanı Bahar Bilen, ESO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Korkmaz, Mehmet Rallas, Ahmet Özdemirel ve ERİAD yönetiminin katılımı ile gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ticari ve yatırım ilişkileri ele alındı.

"Eskişehirli sanayiciler ile daha çok iş yapmak istiyoruz"

Ziyarette konuşan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Astirt İseni, "Burada bulunmaktan dolayı çok memnunum. Eskişehirli sanayiciler ile daha çok iş yapmak istiyoruz ve geliştireceğimiz iş birlikleri ile karşılıklı iş hacmimizi daha da artıracağımıza inanıyoruz" dedi.

"Eskişehir'in ihracatını artırmak, güçlü iş birlikleri oluşturmak için çalışıyoruz"

Görüşmede konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise Eskişehir ve ESO Üyesi sanayicilerin üretim kabiliyeti hakkında bilgi vererek, potansiyel iş birlikleri alanında yapılabilecekler konusunda değerlendirmelerde bulundu. ESO Başkanı Kesikbaş, "Eskişehir'in ihracatını artırmak, güçlü iş birlikleri oluşturmak için çalışıyoruz. Karşılıklı ticaretimizi artıracağımız projeler içerisinde yer almaktan son derece memnuniyet duyarız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuzey Makedonya heyeti Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika

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