Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sapağı Kaçırmanın Cezası - Son Dakika
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Ekonomi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sapağı Kaçırmanın Cezası

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapağı kaçıran sürücüler, 37 km fazla yol ve 100 TL ek ücret ödüyor.

24.09.2024 12:14
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapağı kaçırana 37 kilometre fazladan yol, 100 TL ek ücret

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapak karmaşası

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan bir sapağı kaçıran sürücüler, 37 kilometre fazladan yol yapıp 100 TL'ye yakın ek ücret ödemek zorunda kalıyor.

İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı istikametine gitmek isteyen sürücüler yanlış bir dönüş yapmaları halinde Kilyos'a kadar gitmek zorunda kalıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan sürücüler, bir sapağı kaçırmanın bedelini ağır ödüyor. İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı istikametine gitmek isteyen sürücüler yanlış bir dönüş yapmaları halinde Kilyos'a kadar gitmek zorunda kalıyor. Uskumruköy gişelerine kadar 18,5 kilometre gidiş, 18,5 kilometre tekrardan dönüş yapmak zorunda kalan sürücüler hem 37 kilometre fazladan yol hem de 100 TL'yi bulan ek ücretle karşı karşıya kalıyor. Yol üzerinde Kilyos'a kadar herhangi bir dönüşün olmaması vatandaşları çileden çıkardı.

Sürücüler ve taksiler Kuzey Marmara Otoyolu tuzaklarından korktuğu için tercih etmiyor

Artan yol maliyetleri ve yaşanan mağduriyetler nedeniyle İçtaş'a bağlı Kuzey Marmara Otoyolu, sürücüler ve taksiciler tarafından tercih edilmiyor. Özellikle HGS hesabında yeterli bakiye bulunmaması halinde otoyolun bu ücreti icra yoluyla kat kat fazlasıyla tahsil etmesi, yıllardır çözülemeyen bir sorun olarak devam ediyor. Beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşmak istemeyen sürücüler ise alternatif ve en çok tercih edilen güzergah olan ücretsiz Hasdal-Kemerburgaz yolunu tercih ediyor.

Otoyol hakkında birçok şikayet var

Birçok sıkıntıya rağmen Kuzey Marmara Otoyolu tüm navigasyon uygulamaları tarafından en kısa rota olarak öneriliyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise sürücüler tarafından tercih edilmediği için trafiksiz güzergah olarak öne çıkması. Güzergah ile ilgili sosyal medyada ve internette binlerce mağdurun şikayeti olmasına rağmen hiçbir çözüm bulunamıyor.

Dönüşü kaçıran vatandaş isyan etti

Sapağı kaçırdığını belirten Mehmet Kılıç, "Sapağı bizde kaçırdık. Şu anda 1 saatlik yolu gidip döneceğiz. Herhangi bir tabela veya çıkış uyarısı görmedim. Şu anda gideceğim yolu 59 dakika gösteriyor. Yolu kaçırmadan önce 16 dakika gösteriyordu. Önlem alınması lazım, zaman ve para kıymetli" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Sapağı Kaçırmanın Cezası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sapağı Kaçırmanın Cezası - Son Dakika

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